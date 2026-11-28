Zuvor besuchte der Olympiasieger von Sydney 2000, dreifache Weltmeister und zweifache Asienspiel-Sieger Kosei Inoue Taschkent, um einen speziellen Meisterkurs (Trainingseinheit) für junge usbekische Judoka abzuhalten. Diyora Keldiyorova nahm aktiv an diesen Einheiten teil. Das Training mit dem japanischen Experten diente als wichtige Vorbereitung für Keldiyorova vor den anspruchsvollen Kämpfen, die nächste Woche auf den Tatamis in Tokio stattfinden werden.

Olympiasiegerin von Paris 2024 und zweifache Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften, Diyora Keldiyorova wird nächste Woche — am 5.–6. Dezember — am prestigeträchtigen Turnier teilnehmen, das in der japanischen Hauptstadt stattfindet: Tokyo Grand Slam 2026 . Vor dem Wettkampf absolvierte unsere Landsfrau in Taschkent eine spezielle Vorbereitungsphase im Rahmen eines Trainings mit der Judo-Legende Kosei Inoue .

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Historische Revanche gegen Uta Abe in Tokio erwartet

Tokyo Grand Slam 2026 . In der offiziellen Meldeliste der Frauen in der Gewichtsklasse -52 kg steht nicht nur Diyora Keldiyorova, sondern auch der japanische Star Uta Abe , die seit der Olympiade in Paris auf ein erneutes Aufeinandertreffen mit der usbekischen Meisterin wartet. Bei diesem Grand-Slam-Turnier in Tokio sind die Kämpfe der Gewichtsklasse bis 52 kg für den ersten Wettkampftag, den 5. Dezember , angesetzt.

Statistiken Offizielle Informationen Wettbewerb Tokyo Grand Slam 2026 (Tokio, Japan — Tokyo Metropolitan Gymnasium) Datum 5.–6. Dezember 2026 (Kämpfe der Gewichtsklasse -52 kg finden am 5. Dezember statt) Gewichtsklasse Frauen, -52 kg Hauptstars und Spannung Diyora Keldiyorova (Usbekistan) — Uta Abe (Japan) (Mögliches Duell nach der Olympiade Paris 2024) Vorbereitungsphase Teilnahme am Meisterkurs der Legende Kosei Inouein Taschkent

Glauben Sie, dass Diyora Keldiyorova die japanische Lokalmatadorin erneut besiegen kann, falls es beim Tokyo Grand Slam zu einem Duell kommt?

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