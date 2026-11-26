Historische Revanche erwartet: Diyora Keldiyorova und Uta Abe könnten erneut aufeinandertreffen
Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris schockierte die usbekische Olympiasiegerin die Welt, als sie die legendäre japanische Judoka Uta Abe besiegte. Nun wird Diyora Keldiyorova erneut mit ihrer größten Rivalin auf der Tatami stehen.
Es wurde bestätigt, dass beide Stars 5.–6. Dezember offiziell für das prestigeträchtige Grand Slam Turnier in Tokio, der Hauptstadt Japans, gemeldet sind.
Spannung und Details auf der Tatami in Tokio
Gewichtsklasse: Beide Athletinnen kämpfen in der Gewichtsklasse -52 kg der Frauen um die Medaillen.
Das prestigeträchtige Duell: Uta Abe wird versuchen, sich vor heimischem Publikum in Tokio für die sensationelle Niederlage bei den Olympischen Spielen in Paris zu revanchieren, während Diyora Keldiyorova die Chance hat, ihre Dominanz erneut zu beweisen.
Kurzinformationen zum Turnier und den Teilnehmern
Indikatoren
Details
Wettbewerb
Grand Slam Tokio Turnier
Datum
5.–6. Dezember
Ort
Tokio, Japan
Gewichtsklasse
Frauen, -52 kg
Hauptstars
Diyora Keldiyorova — Uta Abe
Glauben Sie, dass unsere Landsfrau Diyora Keldiyorova ihre japanische Rivalin auf deren eigenem Boden erneut besiegen kann, falls es zu einem erneuten Aufeinandertreffen auf der Tatami in Tokio kommt?
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