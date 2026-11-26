Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris schockierte die usbekische Olympiasiegerin die Welt, als sie die legendäre japanische Judoka Uta Abe besiegte. Nun wird Diyora Keldiyorova erneut mit ihrer größten Rivalin auf der Tatami stehen.

Es wurde bestätigt, dass beide Stars 5.–6. Dezember offiziell für das prestigeträchtige Grand Slam Turnier in Tokio, der Hauptstadt Japans, gemeldet sind.

Spannung und Details auf der Tatami in Tokio