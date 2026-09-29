Diyora Keldiyorova kehrt auf die Tatami zurück: Datum und Turnier stehen fest

Die Olympiasiegerin von Paris 2024, Diyora Keldiyorova, steht kurz vor ihrer offiziellen Rückkehr in den Spitzensport. Die usbekische renommierte Judoka betritt nach einer langen Pause wieder die Tatami.

Keldiyorova wird am 17. und 18. Oktober am Aktau Asian Open 2026 in der kasachischen Stadt Aktau teilnehmen. Bemerkenswert ist, dass dies ihr erster offizieller Wettkampf seit den Olympischen Spielen in Paris und der Geburt ihres Kindes sein wird.

Diyora Keldiyorova wieder auf der Tatami

Diyora Keldiyorova, eine der bekanntesten und erfolgreichsten Vertreterinnen des usbekischen Judosports, bereitet sich auf ihre Rückkehr zu offiziellen Wettbewerben vor.

Paris 2024 Olympischen Spielen Die Judoka, die die Goldmedaille gewann, beginnt nun in Aktau ein neues Kapitel ihrer internationalen Wettkampfkarriere.

Keldiyorova wird bei dem Turnier in ihrer gewohnten Gewichtsklasse bis 52 kg antreten.

Dies ist ein besonderes Ereignis für die Fans, da Diyora Keldiyorova zuletzt bei den Olympischen Spielen in Paris offiziell auf der Tatami stand.

Eine lange Pause nach dem historischen Sieg in Paris

Diyora Keldiyorova holte bei den Olympischen Spielen Paris 2024 Gold in der Klasse bis 52 kg und erzielte damit ein historisches Ergebnis für die usbekische Delegation.

Das olympische Gold unterstrich erneut das hohe internationale Niveau der Athletin.

Keldiyorova war auch bei Weltmeisterschaften erfolgreich. Während der Status als Olympiasiegerin einer der Höhepunkte ihrer Karriere ist, haben die Fans nun die Möglichkeit, sie wieder auf der großen Tatami zu sehen.

Diesmal hat das Turnier eine besondere Bedeutung

Das Turnier in Aktau ist für Diyora Keldiyorova nicht einfach nur ein weiterer Wettkampf.

Es ist ihr erster offizieller Wettkampf nach den Olympischen Spielen Paris 2024 und der Geburt ihres Kindes sein.

Daher erwarten die Judo-Fans die Rückkehr von Keldiyorova auf die Tatami mit großem Interesse.

Für die Athletin ist dieses Turnier ein wichtiger Schritt, um wieder Wettkampfpraxis zu sammeln, sich an die internationale Atmosphäre zu gewöhnen und ihre Form vor den kommenden Herausforderungen zu testen.

Alle Augen sind auf Aktau gerichtet

Die Teilnahme von Diyora Keldiyorova am Aktau Asian Open 2026 am 17. und 18. Oktober ist auch für das usbekische Judo von besonderer Bedeutung.

Der erste offizielle Kampf der Olympiasiegerin nach einer langen Pause ermöglicht es den Fans, ihre Rückkehr in den Sport zu verfolgen.

Diyora Keldiyorova tritt wieder in der Klasse bis 52 kg an. Das Hauptinteresse gilt nun dem Verlauf des ersten offiziellen Turniers der Goldmedaillengewinnerin von Paris in der neuen Saison.

17.–18. Oktober. Aktau. Aktau Asian Open 2026. Diyora Keldiyorova wieder auf der Tatami.

Ein neues Kapitel für die Olympiasiegerin des usbekischen Judos beginnt genau mit diesem Turnier.