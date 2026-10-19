«Ich bin jetzt eine neue Diyora»: Keldiyorovas erstes Interview nach der Rückkehr in den Spitzensport

Olympiasiegerin von Paris 2024, ein strahlender Star des usbekischen Sports Diyora Keldiyorova ist nach einer Babypause in den Spitzensport zurückgekehrt.

Nachdem sie bei einem internationalen Turnier im kasachischen Aqtau in der Gewichtsklasse bis 52 kg den obersten Platz auf dem Podium belegt hatte, sprach die Meisterin erstmals offen über ihren Comeback-Prozess, ihre körperliche Verfassung und ihre Gefühle als Mutter.

«Als Mutter bin ich noch eleganter»: Das Geständnis der Meisterin

Diyora Keldiyorova betonte bei der Reflexion ihrer mentalen und körperlichen Veränderungen, dass nun ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben begonnen habe:

Eine neue Diyora: «Ehrlich gesagt kann ich nicht sagen, dass ich meine Form von vor den Olympischen Spielen in Paris vollständig wiedererlangt habe. Damals war ich anders. Jetzt bin ich eine völlig neue Diyora – als Mutter bin ich noch eleganter. Trotzdem fühle ich mich sehr gut», sagte die Athletin.

Nicht das Ergebnis, sondern die Freude zählt: «Ich möchte einfach nur Spaß am Judo haben. Ich liebe Judo von ganzem Herzen, ich lebe dafür, und es ist mir sehr wichtig, wie viel Freude ich an meiner Arbeit habe.»

Mutterpflicht und Liebe: «Für meine Tochter ist das Wichtigste, dass ich an ihrer Seite bin und sie in die Arme schließen kann. Sie braucht jetzt nur eine liebevolle Mutter. Sie versteht noch nicht, was für eine Sportlerin ich bin, aber mit der Zeit wird sie das alles begreifen», fügte sie hinzu.

Sieg in allen Kämpfen – eine Serie von sauberen «Ippons»

Keldiyorova demonstrierte bereits bei ihrem ersten Turnier nach der Pause ihr hohes Können:

Absolute Dominanz: Bei den Kämpfen am 17. Oktober besiegte unsere Landsfrau alle ihre Gegnerinnen bis zum Finale vorzeitig mit einer sauberen «Ippon» Wertung.

Goldenes Finale: Im entscheidenden Kampf gewann sie souverän gegen die Aserbaidschanerin Farida Mirzayeva und sicherte sich den Meistertitel.

100 Punkte für das Ranking: Mit dieser Goldmedaille sicherte sich Diyora wertvolle 100 Punkte für die Weltrangliste der International Judo Federation (IJF).

Zur Erinnerung: Diyora Keldiyorova schrieb Geschichte als erste usbekische Olympiasiegerin im Judo der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris und pausierte danach aufgrund ihrer Mutterschaft. Ihre siegreiche Rückkehr löste bei den Fans große Freude aus.