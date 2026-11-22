Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova sprach über ihre Rivalität mit dem japanischen Judo-Star Uta Abe. Die usbekische Athletin verglich das Niveau der beiden Judoka mit der Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Sie betonte zudem, dass sie einem erneuten Aufeinandertreffen auf der Matte keineswegs aus dem Weg gehe.

„Das ist wie der Vergleich zwischen Messi und Ronaldo“

Die Judo-Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova teilte ihre Gedanken über ihre japanische Konkurrentin Uta Abe. Sie betonte, dass der Vergleich der beiden Sportlerinnen an die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo im Fußball erinnere.

Keldiyorova merkte an, dass sich beide Judoka durch ihr eigenes Niveau und ihre Erfolge auszeichnen. Sie betonte zudem, dass die Duelle zwischen ihnen bei den Fans starke Emotionen hervorrufen.

„Das ist wie die Vergleiche zwischen Messi und Ronaldo. Sie sind auch die Besten. Wir sind mit Uta ebenfalls die Besten. Wir haben unsere besten Kämpfe gezeigt, deshalb lassen sich die Menschen manchmal von ihren Emotionen mitreißen“, sagte die usbekische Judoka.