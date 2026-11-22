„Wie Messi und Ronaldo“: Diyora Keldiyorova spricht über die Rivalität mit Uta Abe
Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova sprach über ihre Rivalität mit dem japanischen Judo-Star Uta Abe. Die usbekische Athletin verglich das Niveau der beiden Judoka mit der Rivalität zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Sie betonte zudem, dass sie einem erneuten Aufeinandertreffen auf der Matte keineswegs aus dem Weg gehe.
„Das ist wie der Vergleich zwischen Messi und Ronaldo“
Die Judo-Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova teilte ihre Gedanken über ihre japanische Konkurrentin Uta Abe. Sie betonte, dass der Vergleich der beiden Sportlerinnen an die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo im Fußball erinnere.
Keldiyorova merkte an, dass sich beide Judoka durch ihr eigenes Niveau und ihre Erfolge auszeichnen. Sie betonte zudem, dass die Duelle zwischen ihnen bei den Fans starke Emotionen hervorrufen.
„Das ist wie die Vergleiche zwischen Messi und Ronaldo. Sie sind auch die Besten. Wir sind mit Uta ebenfalls die Besten. Wir haben unsere besten Kämpfe gezeigt, deshalb lassen sich die Menschen manchmal von ihren Emotionen mitreißen“, sagte die usbekische Judoka.
„Ich bin immer bereit zu kämpfen“
Diyora Keldiyorova wurde auch gefragt, ob sie erneut gegen Uta Abe antreten wolle. Die Olympiasiegerin antwortete entschlossen: Sie ist bereit, gegen jede Gegnerin auf die Matte zu gehen.
„Ob ich auf den Kampf gegen sie warte? Natürlich. Das ist Judo. Ich bin immer bereit zu kämpfen“, fügte Keldiyorova hinzu.
Diese Worte zeigen, dass die usbekische Sportlerin starken Gegnerinnen nicht ausweicht und für jede ernsthafte Herausforderung bereit ist.
Wer hat in der Rivalität zwischen Keldiyorova und Abe die Nase vorn?
Die Konfrontation zwischen Diyora Keldiyorova und Uta Abe ist für Judo-Fans von besonderem Interesse. Zur Information: Im letzten direkten Duell der beiden Athletinnen ging die usbekische Judoka als Siegerin hervor.
Daher wird ihr mögliches nächstes Aufeinandertreffen mit großer Spannung erwartet. Auf der einen Seite die Olympiasiegerin aus Usbekistan, auf der anderen Seite eine der bekanntesten Vertreterinnen des japanischen Judos. In einem solchen Wettbewerb kann jede Bewegung und jede Sekunde entscheidend sein.
Keldiyorova hat ihre Position klar dargelegt: Sie ist bereit, wieder mit Uta Abe auf die Matte zu gehen. Die entscheidende Frage, die die Fans nun beschäftigt, ist: Wann findet das nächste Duell der beiden Stars statt?
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