Wie hat Diyora Keldiyorova die Goldmedaille beim Turnier in Aktau gewonnen? (Video)

Nachdem sie bei den Olympischen Sommerspielen Paris 2024 Geschichte geschrieben hat und zum neuen Symbol des usbekischen Sports geworden ist, Diyora Keldiyorova kehrte nach zwei Jahren erfolgreich auf die große Tatami zurück.

Unsere Landsfrau, die an einem prestigeträchtigen internationalen Turnier in der kasachischen Stadt Aktau teilnahm, errang überzeugende Siege gegen alle ihre Gegnerinnen und sicherte sich die Goldmedaille des Wettbewerbs.

Vorzeitiger Sieg und absolute Dominanz im Finale

Trotz einer zweijährigen Pause, Diyora Keldiyorova bewies von den ersten Minuten des Wettbewerbs an, dass sie ihre Topform und ihren Siegeswillen beibehalten hat:

Kontrolle über die Gegnerinnen: Die usbekische Judoka ließ ihren Gegnerinnen in den Qualifikationsrunden keine Chance und erreichte souverän den entscheidenden Kampf;

Aserbaidschanische Gegnerin besiegt: Im Finalkampf trat unsere Landsfrau gegen die Vertreterin Aserbaidschans an, besiegte ihre Gegnerin vorzeitig und bestieg die höchste Stufe des Podiums;

Ein glänzender Start in den neuen Zyklus: Diese siegreiche Rückkehr war ein solider und mutiger Schritt von Keldiyorova in Richtung der nächsten internationalen Wettbewerbe und der kommenden Olympischen Spiele.

Vom Pariser Triumph zum Podium in Aktau: Die Fortsetzung einer Legende

Diyora Keldiyorovas Rückkehr wurde nicht ohne Grund mit großem Interesse von der Sportwelt erwartet:

Das Wunder von Paris: Vor genau zwei Jahren schockierte sie bei den Olympischen Spielen in Paris die Sportwelt, als sie die vierfache Weltmeisterin, die unbesiegbare Japanerin Uta Abe, besiegte und schließlich die erste usbekische Olympiasiegerin im Judo in der Geschichte wurde;

Lange Pause und Triumph: Dass sie gleich bei ihrem ersten offiziellen Wettkampf nach der olympischen Pause die Goldmedaille gewann, unterstrich erneut ihren wahren Charakter als Champion.

Diyora Keldiyorovas Siegeszug hat erneut bewiesen, wie hoch das Ansehen des usbekischen Frauensports auf der Weltbühne ist.