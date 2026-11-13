Spanien besiegt Tschechien auswärts: Souveräner Sieg und weitere drei Punkte

Die Spiele des 5. Spieltags der UEFA Nations League gehen mit hoher Intensität und spannenden Duellen weiter. Einer der Tabellenführer, Spanien war zu Gast bei der tschechischen Nationalmannschaft. In dem hart umkämpften Spiel in Prag besiegten die Gäste ihren Gegner mit 2:0 und festigten damit ihre Position in der Gruppe.

Die spielentscheidenden Tore

Die Spanier begannen aktiv und übernahmen Mitte der ersten Halbzeit die Initiative. In der 39. Minute verwandelte Mittelfeldspieler Álex Baena einen Elfmeter zur Führung (0:1).

Obwohl die tschechische Nationalmannschaft auf den Ausgleich drängte, erschwerte der Platzverweis von Krejčí in der 72. Minute das Vorhaben der Gastgeber erheblich. In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Marc Pubill (90.+6) den Schlusspunkt zum 0:2-Endstand.