Spanien besiegt Tschechien auswärts: Souveräner Sieg und weitere drei Punkte

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Spanien besiegt Tschechien auswärts: Souveräner Sieg und weitere drei Punkte

Die Spiele des 5. Spieltags der UEFA Nations League gehen mit hoher Intensität und spannenden Duellen weiter. Einer der Tabellenführer, Spanien war zu Gast bei der tschechischen Nationalmannschaft. In dem hart umkämpften Spiel in Prag besiegten die Gäste ihren Gegner mit 2:0 und festigten damit ihre Position in der Gruppe.

Die spielentscheidenden Tore

Die Spanier begannen aktiv und übernahmen Mitte der ersten Halbzeit die Initiative. In der 39. Minute verwandelte Mittelfeldspieler Álex Baena einen Elfmeter zur Führung (0:1).

Obwohl die tschechische Nationalmannschaft auf den Ausgleich drängte, erschwerte der Platzverweis von Krejčí in der 72. Minute das Vorhaben der Gastgeber erheblich. In der Nachspielzeit setzte der eingewechselte Marc Pubill (90.+6) den Schlusspunkt zum 0:2-Endstand.

Spielstatistik und Details

Informationen

Endstand

Tschechien – Spanien 0:2

Torschützen

Álex Baena (39., Elfmeter), Marc Pubill (90.+6)

Tabellensituation

Spanien auf Platz 1 mit 15 Punkten, Tschechien auf Platz 4 mit 0 Punkten

Disziplinarstrafen

Gelbe Karten: Porro, Merino — Rote Karte: Krejčí (72.)

Aufstellungen

  • Tschechien: Matěj Kovář, Vladimír Coufal, David Zima, Ladislav Krejčí, Lukáš Jurásek, Václav Černý, Alex Král, Hanuš Ambros (Matěj Víšek, 76.), Adam Hložek, Lukáš Provod (Jan Šubert, 66.), Tomáš Naderi (David Hopi, 66).

  • Spanien: Unai Simón, Pedro Porro (Marc Pubill, 76.), Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, 76.), Yeremy Pino (Mikel Merino, 66.), Fermín López (Álex de Frutos, 82.), Álex Baena, Ferran Torres (Samuel Fernández, 66).

Damit kehrt die spanische Nationalmannschaft mit einem souveränen Auswärtssieg und drei weiteren Punkten nach Hause zurück.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die konstante und starke Leistung der spanischen Nationalmannschaft ihnen zum Gewinn der Nations League verhilft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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