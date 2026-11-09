„Ich bin stolz auf meine Spieler“: Was sagte Simeone nach der Niederlage gegen Barcelona?

Im zentralen Duell des 12. Spieltags der spanischen La Liga verlor Atlético Madrid im eigenen Stadion mit 1:2 gegen den FC Barcelona.

Nach dem intensiven und dramatischen Aufeinandertreffen nahm der Trainer der „Rojiblancos“ Diego Simeone an der Pressekonferenz teil. Der argentinische Trainer betonte, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sei, lobte den Einsatz von Julián Álvarez und unterstrich die Notwendigkeit, trotz der zweiten Niederlage innerhalb einer Woche ruhig zu bleiben.

„Unser Plan ging auf, aber die Chancenverwertung war das Problem“

Laut Simeone zeigten die Madrilenen über weite Strecken des Spiels die Taktik, die er sich vorgestellt hatte:

Mangelnde Chancenverwertung: „Ich bin stolz auf meine Spieler. Wir haben ein großartiges Spiel gemacht und über weite Strecken so agiert, wie wir es wollten. Aber wir haben es versäumt, unsere Chancen zu nutzen. Der Gegner hingegen hat seine Möglichkeiten in Tore umgemünzt.“

Kontrolle in der zweiten Halbzeit: „Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Obwohl Barcelona den Ballbesitz hatte, konnten sie keine gefährlichen Situationen kreieren. Im Gegenteil, wir hatten durch Álvarez, Baena und Sørloth gute Gelegenheiten. Der Gegner nutzte jedoch seine einzige Chance und erzielte das entscheidende Tor.“

„Julián fehlte nur das Tor“: Vertrauen in die Offensive

Der Trainer hob die Leistung eines der wichtigsten Stars des Teams, Julián Álvarez, besonders hervor:

Aktivität im Angriff: „Julián ist ein fantastischer Spieler, er ist eine extrem wichtige Figur für unser Team. An drei oder vier unserer fünf gefährlichen Situationen war er direkt beteiligt. Heute fehlte ihm nur das Tor. Ich bin überzeugt, dass die Tore kommen werden.“

Zweite Niederlage in einer Woche: Über den Druck der zwei Niederlagen in den letzten sieben Tagen sagte Simeone: „Zwei Niederlagen in einer Woche? In einer solchen Situation muss man einfach nur ruhig bleiben“, und sprach seiner Mannschaft Mut zu.

Tabelle nach dem 12. Spieltag der La Liga: Stand vor der FIFA-Pause

Nach diesem Sieg festigte der FC Barcelona unter Hansi Flick die Tabellenführung:

Platz Verein Punkte Status / Position 1 FC Barcelona 33 Flicks Team geht als souveräner Tabellenführer in die FIFA-Pause 2 Real Madrid 30 Verfolgt den Tabellenführer mit 3 Punkten Rückstand 3 Atlético Madrid 28 Nach der Niederlage auf den 3. Platz abgerutscht

Der FC Barcelona hat sein Punktekonto auf 33 erhöht und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause (FIFA-Tage). Atlético, das bei 28 Punkten stehen blieb, fiel auf den 3. Platz zurück und hat nun 5 Punkte Rückstand auf die Spitze.