„Ich bin stolz auf meine Spieler“: Was sagte Simeone nach der Niederlage gegen Barcelona?

·22·Sport
„Ich bin stolz auf meine Spieler“: Was sagte Simeone nach der Niederlage gegen Barcelona?

Im zentralen Duell des 12. Spieltags der spanischen La Liga verlor Atlético Madrid im eigenen Stadion mit 1:2 gegen den FC Barcelona.

Nach dem intensiven und dramatischen Aufeinandertreffen nahm der Trainer der „Rojiblancos“ Diego Simeone an der Pressekonferenz teil. Der argentinische Trainer betonte, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sei, lobte den Einsatz von Julián Álvarez und unterstrich die Notwendigkeit, trotz der zweiten Niederlage innerhalb einer Woche ruhig zu bleiben.

„Unser Plan ging auf, aber die Chancenverwertung war das Problem“

Laut Simeone zeigten die Madrilenen über weite Strecken des Spiels die Taktik, die er sich vorgestellt hatte:

  • Mangelnde Chancenverwertung: „Ich bin stolz auf meine Spieler. Wir haben ein großartiges Spiel gemacht und über weite Strecken so agiert, wie wir es wollten. Aber wir haben es versäumt, unsere Chancen zu nutzen. Der Gegner hingegen hat seine Möglichkeiten in Tore umgemünzt.“

  • Kontrolle in der zweiten Halbzeit: „Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Obwohl Barcelona den Ballbesitz hatte, konnten sie keine gefährlichen Situationen kreieren. Im Gegenteil, wir hatten durch Álvarez, Baena und Sørloth gute Gelegenheiten. Der Gegner nutzte jedoch seine einzige Chance und erzielte das entscheidende Tor.“

„Julián fehlte nur das Tor“: Vertrauen in die Offensive

Der Trainer hob die Leistung eines der wichtigsten Stars des Teams, Julián Álvarez, besonders hervor:

  • Aktivität im Angriff: „Julián ist ein fantastischer Spieler, er ist eine extrem wichtige Figur für unser Team. An drei oder vier unserer fünf gefährlichen Situationen war er direkt beteiligt. Heute fehlte ihm nur das Tor. Ich bin überzeugt, dass die Tore kommen werden.“

  • Zweite Niederlage in einer Woche: Über den Druck der zwei Niederlagen in den letzten sieben Tagen sagte Simeone: „Zwei Niederlagen in einer Woche? In einer solchen Situation muss man einfach nur ruhig bleiben“, und sprach seiner Mannschaft Mut zu.

Tabelle nach dem 12. Spieltag der La Liga: Stand vor der FIFA-Pause

Nach diesem Sieg festigte der FC Barcelona unter Hansi Flick die Tabellenführung:

Platz

Verein

Punkte

Status / Position

1

FC Barcelona

33

Flicks Team geht als souveräner Tabellenführer in die FIFA-Pause

2

Real Madrid

30

Verfolgt den Tabellenführer mit 3 Punkten Rückstand

3

Atlético Madrid

28

Nach der Niederlage auf den 3. Platz abgerutscht

Der FC Barcelona hat sein Punktekonto auf 33 erhöht und geht als Tabellenführer in die Länderspielpause (FIFA-Tage). Atlético, das bei 28 Punkten stehen blieb, fiel auf den 3. Platz zurück und hat nun 5 Punkte Rückstand auf die Spitze.

La LigaAtlético MadridFC BarcelonaDiego SimeoneFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atlético feiert souveränen Auswärtssieg und übernimmt die Tabellenführung in La LigaAtlético feiert souveränen Auswärtssieg und übernimmt die Tabellenführung in La Liga31 Oktober 19:58Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?Großer Fußball in Madrid: Mit welcher Aufstellung treten Atlético und Barcelona an?Heute 00:29Diego Simeone erklärt die Gründe für die Niederlage gegen BayernDiego Simeone erklärt die Gründe für die Niederlage gegen Bayern4 November 16:16Julián Álvarez’ Wunsch nach einem Wechsel zum FC Barcelona erzürnt Atlético-FansJulián Álvarez’ Wunsch nach einem Wechsel zum FC Barcelona erzürnt Atlético-Fans21 August 15:38Wer wird Trainer des Monats Oktober? La Liga gibt die Top-3 bekanntWer wird Trainer des Monats Oktober? La Liga gibt die Top-3 bekannt30 Oktober 07:17Gäste siegen im Duell zwischen Atlético und BarcelonaGäste siegen im Duell zwischen Atlético und BarcelonaHeute 02:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?