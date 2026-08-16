Inter bezwingt Real Betis im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung

Inter aus Italien hat vor der Saison 2026/27 sein letztes Testspiel absolviert und Real Betis knapp mit 1:0 besiegt. Die Partie im San-Nicola-Stadion in Bari war für die Mailänder der letzte Härtetest vor dem Start der neuen Ligaspielzeit. Wie ixbt.com und Sportmedien berichten, war der Sieg wichtig, um das Selbstvertrauen der Mannschaft vor den Pflichtspielen zu stärken. Goal.com berichtet .

Der offizielle Saisonstart von Inter steht unmittelbar bevor: Am ersten Spieltag trifft die Mannschaft auf Monza. Genau sieben Tage vor der Partie im San Siro arbeitet Cheftrainer Chivu weiter daran, seine Startelf festzulegen und verschiedene Varianten zu testen. Das Spiel lieferte dem Trainerteam wertvolle Erkenntnisse über den neuen Kader und die taktischen Ansätze.

Intensive Szenen und gefährliche Angriffe

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhten beide Mannschaften das Tempo und erspielten sich mehrere gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor. In der 49. Minute nahm Pio Esposito einen vertikalen Pass an, zeigte eine typische Finte im „Milito-Stil“ und zielte auf den langen Pfosten. Eine Berührung des Verteidigers lenkte den Ball jedoch ins Aus. Kurz darauf stellte auch das Duo Sucic und Bonny die gegnerische Abwehr vor Probleme.

In der 51. Minute spielte Sucic den Ball zu Bonny, der den am langen Pfosten freistehenden Dimarco fand. Dimarco legte den Ball ins Zentrum zurück, doch Bonnys Abschluss war ungenau. In der 56. Minute gab Bonny außerhalb des Strafraums einen wuchtigen Flachschuss ab, den Real-Betis-Torwart Manu González mit einer starken Parade zur Ecke abwehrte. In der 59. Minute parierte der Torwart erneut einen kraftvollen Linksschuss von Dimarco.

Debüttor bringt den Sieg

Das einzige Tor der Partie fiel in der 82. Minute. Mkhitaryan holte tief in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß heraus, den Dimarco hervorragend an den langen Pfosten schlug. Pavard köpfte den Ball ins Zentrum zurück, woraufhin der eingewechselte John Stones bei seinem Debüt traf und Inter in Führung brachte.

Der neu verpflichtete Spence kam trotz seiner offiziellen Bekanntgabe nicht zum Einsatz. Auch Thuram wurde wegen fehlender vollständiger Fitness nicht eingewechselt. Dennoch zeigte der Einsatz von Spielern wie Stones und Lautaro, dass sich die Optionen der Mannschaft erweitert haben.

Der Sieg wird Inter helfen, vor dem Spiel gegen Monza am 23. August im San Siro weiteres Selbstvertrauen zu tanken. Chivus Mannschaft wird in der verbleibenden Zeit die letzten Trainingseinheiten absolvieren und ihre Vorbereitung auf die Pflichtspielsaison abschließen.