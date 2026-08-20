Bologna könnte italienischen Fußballveteranen verpflichten

Bologna erwägt Optionen, die Abwehr mit einem erfahrenen Spieler zu verstärken. Laut Corriere dello Sport prüft der Klub eine Verpflichtung des erfahrenen Innenverteidigers Francesco Acerbi, der derzeit vereinslos ist. Goal.com berichtet .

Der 38-jährige italienische Verteidiger ist nach dem Ende seiner Zeit bei Inter zu einem der meistdiskutierten ablösefreien Spieler auf dem Transfermarkt geworden. Bolognas Sportdirektor Giovanni Sartori und Klubverantwortlicher Marco Di Vaio prüfen seine Verpflichtung ernsthaft, um das Abwehrzentrum der Mannschaft weiter zu verstärken.

Erfahrung und Führungsqualitäten

Acerbi ist in der Fußballwelt für seine langjährige Karriere und seine professionelle Einstellung bekannt. Bei einem ambitionierten Klub wie Bologna könnte er sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz große Erfahrung und Führungsqualitäten einbringen. Das Wissen des Verteidigers aus dem italienischen Fußball und den europäischen Topwettbewerben dürfte für die jüngeren Spieler besonders wertvoll sein.

Dennoch gehen die Verantwortlichen am Vereinsstützpunkt Casteldebole vorsichtig vor. Bevor ein offizielles Angebot abgegeben wird, möchte die Klubführung alle Vertragsaspekte gründlich prüfen, insbesondere das Alter des Spielers.

Finanzielle Aspekte und Transferbedingungen

Laut Goal.com könnte der mögliche Transfer dem Klub finanziell sehr günstige Bedingungen bieten. Da Acerbi ablösefrei ist, müsste Bologna keine Ablösesumme zahlen, um ihn zu verpflichten. Das wäre ein großer Vorteil für das Vereinsbudget.

Die zentralen Fragen betreffen jedoch das Gehalt des Spielers und seinen körperlichen Zustand. Experten planen umfassende technische und physische Tests, um festzustellen, welches Leistungsniveau der erfahrene Verteidiger künftig garantieren kann. Sollten alle Untersuchungen positiv ausfallen, könnte der Transfer zeitnah abgeschlossen werden.