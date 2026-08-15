Inter trifft im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung auf Real Betis

Inter ist für das letzte Testspiel vor der neuen Saison nach Bari gereist. Wie Goal.com berichtet, trifft der Mailänder Klub im Stadio San Nicola auf den spanischen Verein Real Betis. Die Partie ist für den Cheftrainer die letzte Gelegenheit, seine taktischen Pläne vor dem Pflichtspielstart zu testen, wie Goal.com berichtet .

Der Pflichtspielstart von Inter in die Saison 2026/27 steht unmittelbar bevor. Genau sieben Tage später, am Samstag, dem 23. August, empfängt die Mannschaft Monza im eigenen Stadion. Vor diesem Auftaktspiel im San Siro besitzt das Testspiel in Bari für den Trainerstab eine entscheidende Bedeutung.

Neuigkeiten aus dem Kader und der Fokus

Cheftrainer Chivu soll in dieser Partie die Spieler testen, die voraussichtlich gegen Monza in der Startelf stehen werden. Das Hauptaugenmerk von Experten und Fans liegt jedoch nicht auf dem gestern offiziell vorgestellten Neuzugang Spence, sondern auf dem Fitnesszustand der Leistungsträger, die später zum Team gestoßen sind und bislang noch kein Spiel bestritten haben.

Insbesondere der Trainingsstand der wichtigsten Stars Stones, Lautaro und Thuram wird vom Trainerstab genau beobachtet. Dass sie in den Testspielen der Saisonvorbereitung nicht zum Einsatz gekommen sind, war für den Trainer in gewisser Weise ein Problem. Deshalb ist die heutige Partie eine wichtige Grundlage dafür, dass sie wieder Spielpraxis sammeln.

Voraussichtliche Aufstellungen und Spieldetails

Vor dem Spiel wurden auch die erwarteten Startaufstellungen beider Mannschaften bekannt. Demnach dürften die Gastgeber in einem 3-5-2-System antreten:

Tor: Martinez

Abwehr: Bisseck, Akanji, Bastoni

Mittelfeld: Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco

Sturm: Esposito, Bonny

Cheftrainer: Chivu

Real Betis unter der Leitung von Manuel Pellegrini wird voraussichtlich in einem 4-2-3-1-System beginnen. Beim spanischen Klub sollen erfahrene Spieler wie Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia, Isco und Antony zum Einsatz kommen.

Die Partie beginnt um 19:30 Uhr Ortszeit im Stadio San Nicola in Bari. Das Spiel wird zeigen, ob der italienische Spitzenklub die letzte Phase der Saisonvorbereitung erfolgreich abschließt und in welcher Verfassung er in die Pflichtspiele startet.