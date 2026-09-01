Wichtiger Sieg: Atalanta besiegt Bologna in den letzten Sekunden

Der 2. Spieltag der Serie A endete in Bergamo mit einem unglaublich intensiven und hart umkämpften Spiel. Atalanta empfing Bologna zu Hause und erzielte in den letzten Sekunden der Nachspielzeit den Siegtreffer, um einen wichtigen 1:0 Sieg einzufahren.

Nach diesem Erfolg feierten die Schützlinge von Maurizio Sarri ihren zweiten Sieg in Folge, erreichten 6 Punkte und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe. Bologna hingegen, das beide Spiele verlor, bleibt punktlos.

Die Heldentat des eingewechselten Samardžić

Die entscheidenden Aspekte und taktischen Änderungen des Spiels:

Tor in der 90.+6 Minute: Lazar Samardžić, der in der 68. Minute eingewechselt wurde, traf in den letzten Minuten der Nachspielzeit und bescherte Bergamo den Sieg;

Sarris richtige Auswechslungen: Die Rotationen des Trainerstabs von Atalanta in der zweiten Halbzeit und die Taktik, zusätzliche Offensivkraft einzubringen, zahlten sich in der entscheidenden Phase des Spiels aus;

Bolognas mangelnde Widerstandsfähigkeit: Obwohl die Gäste 95 Minuten lang stark verteidigten, verloren sie beim letzten entscheidenden Angriff die Konzentration und wurden um einen wichtigen Punkt gebracht.

Spielbericht und Aufstellungen