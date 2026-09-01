Wichtiger Sieg: Atalanta besiegt Bologna in den letzten Sekunden

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Wichtiger Sieg: Atalanta besiegt Bologna in den letzten Sekunden

Der 2. Spieltag der Serie A endete in Bergamo mit einem unglaublich intensiven und hart umkämpften Spiel. Atalanta empfing Bologna zu Hause und erzielte in den letzten Sekunden der Nachspielzeit den Siegtreffer, um einen wichtigen 1:0 Sieg einzufahren.

Nach diesem Erfolg feierten die Schützlinge von Maurizio Sarri ihren zweiten Sieg in Folge, erreichten 6 Punkte und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe. Bologna hingegen, das beide Spiele verlor, bleibt punktlos.

Die Heldentat des eingewechselten Samardžić

Die entscheidenden Aspekte und taktischen Änderungen des Spiels:

  • Tor in der 90.+6 Minute: Lazar Samardžić, der in der 68. Minute eingewechselt wurde, traf in den letzten Minuten der Nachspielzeit und bescherte Bergamo den Sieg;

  • Sarris richtige Auswechslungen: Die Rotationen des Trainerstabs von Atalanta in der zweiten Halbzeit und die Taktik, zusätzliche Offensivkraft einzubringen, zahlten sich in der entscheidenden Phase des Spiels aus;

  • Bolognas mangelnde Widerstandsfähigkeit: Obwohl die Gäste 95 Minuten lang stark verteidigten, verloren sie beim letzten entscheidenden Angriff die Konzentration und wurden um einen wichtigen Punkt gebracht.

Spielbericht und Aufstellungen

  • Serie A | 2. Spieltag

  • Atalanta — Bologna 1:0

  • 31. August, Gewiss Stadium

  • Tor: Lazar Samardžić (90+6);

  • Atalanta Aufstellung: Carnesecchi, Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Kolašinac (Bellanova, 78), Pašalić, Gaetano, Ederson (Samardžić, 68), de Ketelaere (Zalewski, 55), Scamacca (Krstović, 68), Raspadori (Elmas, 55);

  • Bologna Aufstellung: Skorupski, Holm (Zortea, 72), Helander, Heggheim, Alhassan, Pobega (Amondarain, 72), Ferguson, Bernardeschi, Odgaard (Orsolini 60, Moro 80), Cambiaghi, Piccoli (Dovbyk, 60);

  • Gelbe Karte: Krstović (73).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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