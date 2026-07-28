Inter setzt Verhandlungen über Transfer von Curtis Jones fort

Der Mailänder Klub Inter setzt seine Aktivitäten in der Sommertransferperiode fort und prüft neue Kandidaten zur Verstärkung des Kaders. Wie Sportitalia berichtet, bleibt der englische Liverpool-Mittelfeldspieler Curtis Jones im Fokus der „Nerazzurri“, und das Interesse zwischen den Parteien ist nach wie vor aktuell. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Vereinsführung hat bereits eine grundsätzliche Einigung zur Verstärkung der Defensive erzielt. Es wird bekannt, dass der ehemalige Manchester-City-Verteidiger John Stones voraussichtlich ablösefrei zum Mailänder Verein wechseln wird. Die Parteien haben sich auf einen Zweijahresvertrag mit einem Gehalt von 4 Millionen Euro pro Jahr geeinigt. Da für diesen Transfer keine Ablösesumme fällig wird, kann Inter das Budget schonen und sich voll auf den Transfer von Curtis Jones konzentrieren.

Liverpools Position und die Pläne des Cheftrainers

Der neue Cheftrainer des FC Liverpool, Andoni Iraola, hat in Pressekonferenzen seine große Wertschätzung für den englischen Mittelfeldspieler offen zum Ausdruck gebracht. Der Spezialist betonte, dass er den Spieler auch in der laufenden Saison in seinem Team halten möchte. Unabhängig von den Aussagen des Trainers schließt der Spieler selbst jedoch die Möglichkeit eines Wechsels in die italienische Meisterschaft nicht aus.

Der noch bis zum 30. Juni 2027 gültige Vertrag des 2001 geborenen Mittelfeldspielers bei Liverpool läuft noch eine Weile. Da der Vertrag noch länger läuft, fordert der englische Klub mindestens 40 millionen Euro für den Spieler. Inter hingegen ist bisher nicht über sein Ende Juni abgegebenes Angebot von 25 Millionen Euro hinausgegangen. Für die Mailänder ist diese Summe unter den aktuellen finanziellen Bedingungen sehr hoch.

Faktoren, die den Transfer verlangsamen

Ausbleibender Verkauf von Davide Frattesi

Begrenztes Transferbudget des Vereins

Hohe Ablöseforderung von Liverpool

Wechselwunsch des Spielers nach Italien

Anders als im Januar dieses Jahres hat sich die Situation grundlegend verändert. Derzeit ist der gescheiterte Verkauf von Davide Frattesi das Haupt Hindernis für den Transfer von Curtis Jones. Wenn Inter keinen anderen Mittelfeldspieler verkauft, wird es schwierig werden, den englischen Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen.

Dennoch hat Curtis Jones der Inter-Führung mehrfach signalisiert, dass er bereit ist, zum Mailänder Klub zu wechseln. Obwohl noch keine offiziellen Angebote eingereicht wurden, dürften die Verhandlungen über diesen Transfer bis zum Ende der Saison fortgesetzt werden.