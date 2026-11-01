Real Madrid siegt auswärts deutlich und bleibt an Barcelona dran

Am 11. Spieltag der spanischen La Liga war Real Madrid beim Racing Santander im Stadion El Sardinero zu Gast und erzielte drei unbeantwortete Treffer. Mit dem sechsten Pflichtspielsieg in Folge erhöht der königliche Klub den Druck im Titelrennen.

Die Schützlinge von Carlo Ancelotti entschieden die Partie bereits in der ersten Halbzeit für sich und kehrten mit souveränen 3 Punkten nach Hause zurück.

Ein offensives Gewitter in der ersten Hälfte: Ein Tor alle 12 Minuten

Das Spiel begann unter der vollständigen Kontrolle der Gäste und setzte sich mit einer Serie von Toren fort:

Mbappé eröffnet den Torreigen (11. Minute): Nach einem druckvollen Start erhielt Real einen Elfmeter zugesprochen. Der Schütze war Kylian Mbappé verwandelte den Strafstoß eiskalt zur 0:1-Führung;

Bellinghams präziser Treffer (22. Minute): Kurz darauf erhöhte Jude Bellingham mit dem zweiten Treffer für sein Team und baute die Führung aus — 0:2;

Diomande setzt den Schlusspunkt (36. Minute): In der 36. Minute trug sich der aktive Ousmane Diomande in die Torschützenliste ein und sorgte für den deutlichen Zwischenstand — 0:3.

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Madrilenen das Spiel souverän und brachten den Sieg sicher über die Zeit.

Situation in der Tabelle: 3 Punkte Rückstand auf Barcelona

Der deutliche Sieg in Santander verschärft den Wettbewerb an der Spitze der La Liga:

Real Madrid: Mit nun 27 Punkten belegen die Königlichen den 3. Tabellenplatz und liegen nur noch 3 Zähler hinter Spitzenreiter Barcelona;

Racing Santander: Nach der Niederlage rutscht das Team mit 11 Punkten auf den 16. Rang ab und nähert sich der Gefahrenzone.

Spielbericht:

La Liga, 11. Spieltag

Racing Santander — Real Madrid 0:3

Datum und Spielort: 1. November, El Sardinero

Tore: Kylian Mbappé 11. (Elfmeter), Jude Bellingham 22., Ousmane Diomande 36.

Gelbe Karten: Belocian 34., Luque 45.+1.

Aufstellungen: