Startaufstellung von Real Madrid für das Spiel gegen Racing bekannt gegeben

Im Rahmen des 11. Spieltags der spanischen La Liga reist das berühmte Real Madrid, das sich in der Spitzengruppe befindet, nach Santander, um im Stadion „El Sardinero“ gegen den lokalen Verein Racing anzutreten.

Diese für das Titelrennen wichtige Begegnung findet heute nach Taschkenter Zeit, am 1. November um 20:15 Uhr statt. Vor Spielbeginn haben die Trainerstäbe beider Mannschaften die Startaufstellungen bekannt gegeben.

Tabellensituation und Ziele

Beide Vereine gehen mit unterschiedlichen Ambitionen in die Partie:

Real Madrid: Der königliche Klub belegt mit 24 Punkten den 3. Tabellenplatz. Die Madrilenen sind mit voller Kampfbereitschaft nach Santander gereist, um ihre Position zu festigen und keine Punkte liegen zu lassen.

Racing: Die Gastgeber, die in den bisherigen Runden 11 Punkte gesammelt haben und auf dem 15. Tabellenplatz stehen, wollen dem Giganten vor heimischer Kulisse Paroli bieten und wertvolle Punkte gewinnen.

Mbappé und Bellingham im Angriff: Die Star-Elf der Madrilenen

Die Schützlinge von Carlo Ancelotti beginnen das bevorstehende Spiel mit folgender starker Aufstellung:

Torwart: Thibaut Courtois;

Verteidiger: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella;

Mittelfeldspieler: Aurélien Tchouaméni, Silva, Arda Güler, Jude Bellingham;

Stürmer: Ousmane Diomande, Kylian Mbappé.

Auf Seiten der Gastgeber hütet Agirrezabala das Tor, während Martin und Ramon in der Angriffsreihe versuchen werden, die Abwehr der Madrilenen zu durchbrechen.

Spieldaten:

Wettbewerb: Spanische La Liga, 11. Spieltag

Begegnung: Racing — Real Madrid

Zeit und Datum: 1. November, 20:15 Uhr (Taschkenter Zeit)

Stadion: El Sardinero, Santander

Aufstellungen: