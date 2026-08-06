Racing Santander fordert 16 Millionen Euro von Barcelona für Jorge Salinas

Der katalanische Klub Barcelona ist bei der Verpflichtung des jungen Verteidigers Jorge Salinas auf ein schweres finanzielles Hindernis gestoßen. Die Führung von Racing Santander hat klipp und klar mitgeteilt, dass sie keinen einzigen Cent weniger als die für das 19-jährige Talent festgelegte Ausstiegsklausel akzeptieren wird, berichtet Mundo Deportivo laut Goal.com. berichtet .

Salinas, der auf den Plätzen mit seinem vielseitigen Spiel auf sich aufmerksam macht, gilt als einer der Hauptspieler, die Barcelona zu verpflichten plant. Die Katalanen wollen den jungen Spieler holen, um ihre Defensive weiter zu verstärken, doch die Verhandlungen zwischen den Parteien scheinen derzeit in einer Sackgasse zu stecken.

Finanzielle Diskrepanz und Transferbedingungen

In der aktuellen Transferperiode bleibt die finanzielle Lücke zwischen den beiden Klubs sehr groß. Berichten zufolge hat Barcelona ein Angebot von etwa 6 Millionen Euro für den Spieler vorbereitet, während Racing Santander die vollständige Ausstiegsklausel von 16 Millionen Euro fordert, die im Vertrag des Spielers verankert ist.

Racings Sportdirektor Chema Aragon erklärte in einem seiner öffentlichen Auftritte offen, dass der Klub der Bindung seiner eigenen Top-Talente Priorität einräumt. Seinen Worten nach besteht das Hauptziel des Teams nicht darin, den Kader durch den Verkauf von Starspielern zu schwächen, sondern ihn im Gegenteil weiter zu stärken.

Haltung der Vereinsführung und Einstellung des Spielers

Unter Berücksichtigung der Realitäten des modernen Fußballs räumte Aragon ein, dass es für kleinere Klubs schwierig ist, wenn sich ein Spitzenverein wie Barcelona interessiert. Er betonte, es sei schwer, den Transfer zu verhindern, wenn der kaufende Verein bereit ist, die Ausstiegsklausel voll zu zahlen, aber es werde keinen Schnäppchen-Deal geben.

Inmitten heftiger Transfergerüchte wurde hervorgehoben, dass der 19-jährige Verteidiger selbst in dieser Situation Professionalität zeigt. Dem Sportdirektor von Racing zufolge hat der Glanz des Camp Nou dem jungen Spieler nicht den Kopf verdreht, und er konzentriert sich im Sommertraining voll und ganz auf die Aufgaben seines Teams.

Sollte der Wechsel vor Schließung des Sommertransferfensters nicht zustande kommen und Salinas im Team bleiben, plant Racing, seinen Einsatz gebührend zu belohnen. Der Klub hat garantiert, dass die Entwicklung und harte Arbeit des Spielers sich auch in seinen Vertragsbedingungen widerspiegeln werden.