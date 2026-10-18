Aufsehenerregende Erklärung: Was sagte Umar Kremlyov über die 1-Million-Dollar-Prämie?

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Aufsehenerregende Erklärung: Was sagte Umar Kremlyov über die 1-Million-Dollar-Prämie?

Der Präsident des Internationalen Boxverbandes (IBA) Umar Kremlyov kam zu einem offiziellen Besuch nach Taschkent und kündigte die großen strategischen Pläne der Organisation für die Zukunft an. In seiner Rede kritisierte er scharf die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gegenüber den Athleten sowie dessen Politik der finanziellen Verteilung.

Kremlyov betonte, dass die Hauptaufgabe der IBA darin bestehe, ein perfektes globales Ökosystem zu schaffen, das Boxer und Trainer mit sicheren Arbeitsplätzen, hohem Einkommen und einem stabilen Leben versorgt.

«Die Olympischen Spiele werden in 5–10 Jahren sterben»: Gründe für die Kritik

Der IBA-Chef wies besonders darauf hin, dass die Organisatoren der Olympischen Spiele den Athleten nicht genügend finanzielle Wertschätzung entgegenbringen:

  • Einnahmen kommen nicht bei den Athleten an: «Wenn das IOC seine Milliarden-Einnahmen nicht an die Sportler und Trainer weitergibt, wird die Olympiade in 5–10 Jahren langsam aussterben und ihr Ende finden;

  • Eisenmedaillen und verschwendete Jahre: Athleten widmen ihr halbes Leben dem Training, doch nach einem Sieg bei Olympia erhalten sie oft nur eine Medaille aus unedlem Metall. Wenn sie nicht von ihrem Staat unterstützt werden, stehen sie mit leeren Händen da;

  • Das Interesse in Europa schwindet: Heute gibt es nur in Zentralasiengroßes Interesse an Olympia, während das Interesse in Europa drastisch gesunken ist. Olympia sollte die Menschen vereinen, und die Prämien sollten keine 10.000-Dollar-Halbheiten sein, sondern mindestens 1 Million Dollar betragen», sagte Kremlyov.

Ein vollständiges Box-Ökosystem: Von der Bekleidungsmarke bis zu hohen Prämien

Umar Kremlyov ging auf die neuen Projekte der IBA ein und informierte über die laufenden Reformen in der Branche:

  • Arbeitsplätze und Wohlstand: Boxen sollte nicht nur ein vorübergehendes Hobby sein, sondern ein angesehener Beruf, der die Familie des Sportlers und Trainers vollständig ernährt;

  • Persönliche Marke und Infrastruktur: Im Rahmen der IBA wird eine neue Sportbekleidungsmarke eingeführt, und es werden Bedingungen geschaffen, unter denen sich Boxer voll auf ihre Ergebnisse konzentrieren können, ohne sich um Vorbereitung oder Alltagsprobleme sorgen zu müssen;

  • Millionenfonds bei Weltmeisterschaften: Die IBA hat bereits ein System mit hohen Honoraren für Champions bei Weltmeisterschaften etabliert, und Medaillengewinner der Olympischen Spiele erhalten direkte Qualifikationsplätze für die IBA-Weltmeisterschaften.

Diese offene Erklärung von Kremlyov in Taschkent hat die Notwendigkeit finanzieller Reformen im internationalen Amateursport erneut auf die globale Tagesordnung gesetzt.

Umar KremlyovInternationaler Boxverband (IBA)TaschkentOlympische SpieleBoxsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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