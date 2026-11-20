Am 4. Dezember findet in der prächtigen Sinan Erdem Dome Arena in Istanbul, Türkei, ein Profiboxabend statt — IBA Elite President's Cup Das Turnier beginnt um 17:00 Uhr.

Im Hauptkampf dieses prestigeträchtigen Turniers tritt unser Landsmann, der zweifache Olympiasieger Hasanboy Dusmatov gegen den Philippiner Roderick Bautista in den Ring. Wie auf dem offiziellen Plakat des Wettbewerbs vermerkt, sind beide Boxer im Profiring noch ungeschlagen: Dusmatov hat eine Bilanz von 7 Siegen (7-0) vorzuweisen, während sein philippinischer Gegner Bautista alle 10 Kämpfe gewonnen hat (10-0).

Weitere Hauptpaarungen auf der Fightcard:

IBA.PRO An dem Boxabend, der unter der Schirmherrschaft der International Boxing Association (IBA) organisiert wird, stehen neben dem Duell Dusmatov gegen Bautista noch weitere spannende Kämpfe auf dem Programm:

Ahmedov gegen Lubkovich: Der ungeschlagene Ahmedov mit einer Bilanz von 15-0 trifft auf den erfahrenen Lubkovich (20-1);

Ozmen gegen Galos: Der ungeschlagene Ozmen (5-0) kämpft gegen Galos (8-0);

Kasveka gegen Samadova: Im Frauenkampf tritt Kasveka (10-3) gegen Samadova (1-0) an.

Kampfpaarung Rekorde der Athleten Status Hasanboy Dusmatov — Roderick Bautista 7-0 vs 10-0 Hauptkampf des Turniers Ahmedov — Lubkovich 15-0 vs 20-1 Hauptkampf der Card Ozmen — Galos 5-0 vs 8-0 Hauptkampf der Card Kasveka — Samadova 10-3 vs 1-0 Frauenkampf

Wie wird das Preisgeld von 3 Millionen Dollar verteilt?

IBA President's Cup Das Gesamtpreisgeld des Turniers beträgt 3 Millionen US-Dollar. Gemäß dem von den Organisatoren festgelegten Reglement werden die Medaillengewinner in den 12 Gewichtsklassen der Männer mit folgenden Preisgeldern ausgezeichnet:

Goldmedaillengewinner (Sieger): 100.000 Dollar;

Silbermedaillengewinner: 50.000 Dollar;

Bronzemedaillengewinner: 25.000 Dollar.

Glauben Sie, dass der zweifache Olympiasieger Hasanboy Dusmatov am 4. Dezember einen überzeugenden Sieg gegen seinen ungeschlagenen philippinischen Gegner Roderick Bautista erringen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!