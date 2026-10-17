Umar Kremlyov kündigt sensationellen Preis für den besten K.o. beim IBA NOMAD 16 Turnier an

Der Präsident der International Boxing Association (IBA), Umar Kremlyov, hat vor dem nächsten großen Boxabend eine überraschende Ankündigung gemacht, die die Sportwelt in Staunen versetzt. Für die Teilnehmer des heutigen IBA NOMAD 16 Turniers wurde ein zusätzlicher und beispielloser Sonderpreis gestiftet.

Demnach erhält der Boxer, der im Rahmen des Wettbewerbs den spektakulärsten, unterhaltsamsten und beeindruckendsten K.o. erzielt, einen luxuriösen „Gelendvagen“ (Mercedes-Benz G-Klasse) als Geschenk.

Das Traumauto im Wert von 366.000 Dollar: Die Bedingungen für die Auszeichnung

Der vom IBA-Präsidenten angekündigte Preis wird den Wettbewerb und die Intensität unter den Boxern zweifellos auf ein Maximum steigern:

Marktwert des Preises: Der offizielle Preis dieses angebotenen Luxus-Geländewagens vom Typ „Gelendvagen“ beträgt satte 366.000 US-Dollar; Hauptkriterium — der absolute K.o.:

Die Auszeichnung wird nicht einfach für einen Sieg vergeben, sondern geht an den Urheber des hellsten und verheerendsten K.o. des Kampfabends, der von den Fans und der Jury anerkannt wird; Enorme Motivation für die Kämpfer:

Ein solch wertvoller Bonus wird jeden Athleten im Ring dazu anspornen, nicht auf Punkte zu boxen, sondern mit voller Kraft auf einen vorzeitigen K.o.-Sieg zu gehen. IBA NOMAD 16: Was ist von dem Abend zu erwarten?

Diese von der IBA organisierten Turnierserien zielen darauf ab, dem modernen Boxsport Show, ein hohes Marketingniveau und großes finanzielles Interesse zurückzugeben:

Hohes Tempo und Unterhaltungswert:

Nach der Ankündigung des „Gelendvagen“ wird erwartet, dass das Tempo in allen Kämpfen drastisch ansteigt und die Zahl der vorzeitig beendeten Thriller zunimmt; Kremlyovs neuer Ansatz:

Die Führung der Internationalen Assoziation erweitert das globale Publikum des Turniers, indem sie den Boxern nicht nur Standardhonorare, sondern auch solch ungewöhnliche und attraktive Preise anbietet. Die heutigen Kämpfe im Ring werden zeigen, wessen Schlag ausreicht, um die Schlüssel für den 366.000-Dollar-Superwagen zu gewinnen.

Bugungi ring janglari kimning zarbasi 366 ming dollarlik superkar kalitini qo‘lga kiritish uchun yetarli bo‘lishini ko‘rsatib beradi.