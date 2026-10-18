Kremlyow schlug Revanche in Taschkent vor: Sensationsaussage des russischen Boxers

Der Vertreter der russischen Nationalmannschaft, Weltmeister Vsevolod Shumkov der usbekische Olympiasieger Abdumalik Xalokov äußerte sich zu den Gerüchten um einen erwarteten Revanchekampf.

Shumkov behauptet, dass nach den skandalösen Ereignissen im Finale der IBA-Weltmeisterschaft 2025 in Dubai die usbekische Seite das Angebot für einen Rückkampf abgelehnt habe.

«Kremlyow hat es vorgeschlagen, aber sie stimmten nicht zu»: Shumkovs Antwort

Der russische Sportler reagierte auf die Aussagen bei einer kürzlich abgehaltenen IBA-Pressekonferenz wie folgt:

Reaktion auf den Wirbel: «Ich habe das Video der IBA-Pressekonferenz gesehen. Was dort gesagt wurde, dient nur der unnötigen Aufregung;

Das Angebot in Taschkent: Nach Abschluss der Weltmeisterschaft schlug IBA-Präsident Umar Nasarowitsch Kremlyow mehrfach vor, einen Revanchekampf zu organisieren – sowohl in Taschkent als auch in Usbekistan selbst. Doch Xalokov und sein Team stimmten dem nicht zu;

Offene Herausforderung: Ich bin auch jetzt bereit, überall und jederzeit in einem 6-, 8- oder 10-Runden-Format zu kämpfen. Das Wichtigste ist: Stimmen Sie zu oder lassen Sie das Thema ruhen», sagte Shumkov.

Das Finale in Dubai: Biss im Ring und umstrittene Entscheidung

Diese Konfrontation steht im Zusammenhang mit dem Vorfall im Finale der 60-kg-Gewichtsklasse bei der IBA-Weltmeisterschaft 2025 in Dubai:

Situation in der 3. Runde: Im letzten Teil des Kampfes, während eines Clinchs, biss der russische Boxer Xalokov ins Ohr;

Umstrittene Entscheidung der Kampfrichter: Trotz heftiger Proteste der Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft zog der Ringrichter keine Punkte ab und verhängte keine Disqualifikation;

4:3-Ergebnis und Goldmedaille: Das Kampfgericht entschied mit einer Mehrheitsentscheidung von 4:3 für Vsevolod Shumkov und erklärte ihn zum Champion.

Urteil des IBA-Disziplinarausschusses

Nach diesem Skandal führte der Weltverband eine Sonderuntersuchung durch:

Diagnose «Zufallsvorfall»: Die Disziplinar- und medizinischen Kommissionen der IBA untersuchten die Situation, bewerteten den Vorfall als zufällig und beließen das offizielle Ergebnis des Kampfes bestehen;

Hälfte des Preisgeldes einbehalten: Dennoch wurde Vsevolod Shumkov wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe belegt und 50 Prozent seines Preisgeldes als Champion wurden einbehalten.

Das Thema eines möglichen Rückkampfes zwischen Xalokov und Shumkov bleibt eines der meistdiskutierten und prinzipiellsten Duelle in der Boxwelt.