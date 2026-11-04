Der neue Titelkampf von Hasanboy Dusmatov: Er steigt bei einem prestigeträchtigen Turnier in Istanbul in den Ring

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Der neue Titelkampf von Hasanboy Dusmatov: Er steigt bei einem prestigeträchtigen Turnier in Istanbul in den Ring

Details zum nächsten wichtigen Kampf des strahlenden Stars des usbekischen Boxsports und zweifachen Olympiasiegers Hasanboy Dusmatov wurden bekannt gegeben. Unser Meister der Lederhandschuhe wird am 4. Dezember in der türkischen Metropole Istanbul bei einem prestigeträchtigen IBA President's Cup internationalen Turnier um den Meistergürtel in den Ring steigen.

Dieser Kampf findet im Rahmen einer neuen Plattform statt, die Amateur- und Profiboxer in einem einheitlichen System vereint, und stößt auf enormes Interesse.

Titelkampf und Gegner: Gegen wen boxt Dusmatov?

Das Format und die Wahl des Gegners für das Duell in Istanbul sind von großer Bedeutung:

  • Wer ist der Gegner? Unserem Landsmann wird der talentierte philippinische Boxer Roderick Bautista gegenüberstehen;

  • Kampfstatus: Dieser auf 10 Runden angesetzte Kampf im Halbfliegengewicht findet um den prestigeträchtigen IBA.Pro Meistergürtel statt;

  • Finale in Istanbul: Der Kampf mit Dusmatov wird am 4. Dezember als Höhepunkt des Turniers ausgetragen.

Neues Projekt — IBA Elite und ein Preisgeld von 3 Millionen Dollar

Der IBA President's Cup findet vom 27. November bis zum 4. Dezember statt und schlägt ein neues Kapitel in der Welt des Boxsports auf:

  • Vereinende Plattform: Dieses Turnier ist die Debütveranstaltung der neuen internationalen Plattform namens IBA Elite die darauf abzielt, Profi- und Amateurboxer auf einem gemeinsamen Wettbewerbsfeld zu vereinen;

  • Gesamtpreisgeld: Das gesamte Preisgeld des Wettbewerbs beläuft sich auf satte 3 Millionen US-Dollar;

  • Belohnungen für die Sieger: In 12 Gewichtsklassen bei den Männern:

    • Goldmedaillengewinner (Champions) — 100.000 Dollar;

    • Silbermedaillengewinner — 50.000 Dollar;

    • Bronzemedaillengewinner — 25.000 Dollar als Preisgeld.

Der Kampf des zweifachen Olympiasiegers Hasanboy Dusmatov um einen neuen Gürtel steht zweifellos im Mittelpunkt des Interesses der usbekischen und internationalen Boxgemeinschaft.

Hasanboy DusmatovIBA President's CupBoxenIBA EliteIstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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