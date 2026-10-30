Die International Boxing Association (IBA) organisiert in Istanbul, Türkei, einen prestigeträchtigen neuen Wettbewerb: IBA President's Cup Das Turnier, das vom 27. November bis zum 4. Dezember stattfindet, zieht aufgrund seines beachtlichen Preisgeldes und der hochkarätigen Teilnehmer die Aufmerksamkeit der Sportwelt auf sich.

Einer der Hauptgründe für das Aufsehen rund um das Turnier ist die Tatsache, dass auf den offiziellen Promo-Postern der zweifache Olympiasieger und berühmte usbekische Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolovabgebildet ist.

Jalolovs erwartete Rückkehr und die Intrige auf dem Poster

Die Situation bezüglich einer möglichen Teilnahme des usbekischen Boxstars an diesem Turnier stellt sich wie folgt dar:

Platzierung in den Werbematerialien: Auf den von den Organisatoren veröffentlichten offiziellen Postern wird Bakhodir Jalolov als einer der zentralen Stars präsentiert;

Bisher keine offizielle Stellungnahme: Derzeit haben weder der usbekische Boxverband noch der Boxer selbst offiziell eine Teilnahme an diesem Turnier bestätigt;

Faktor Interesse: Ein Auftritt des Champions, der nach seinem zweiten Olympiasieg seine Karriere im Amateur- und Profibereich koordiniert, auf dieser neuen Plattform wäre zweifellos ein großes Ereignis für die Fans.

12 Gewichtsklassen und ein Preisgeld von 100.000 Dollar

IBA-Präsident Umar Kremlev Die auf Initiative von ins Leben gerufenen Kämpfe des IBA President's Cup zeichnen sich durch folgende Aspekte aus:

Gewichtsklassen: Die Wettkämpfe werden in insgesamt 12 Gewichtsklassen mit den stärksten Boxern ausgetragen;

Preisgelder: 1. Platz (Gold): 100.000 US-Dollar; 2. Platz (Silber): 50.000 US-Dollar; 3. Platz (Bronze): 25.000 US-Dollar;

Turnierformat: Es wird erwartet, dass die hohen finanziellen Anreize und Ranglistenpunkte die besten Boxer der Welt in den Ringen von Istanbul versammeln werden.

Die Kämpfe in Istanbul könnten für Bakhodir Jalolov eine weitere Gelegenheit bieten, seine Dominanz auf internationaler Bühne zu demonstrieren und den Fans erneut spektakuläre Kämpfe zu bieten.