Der 5. Spieltag der türkischen Süper Lig endete mit einem unerwarteten und katastrophalen Ergebnis für die Begegnung, auf die sich die usbekischen Fußballfans so sehr gefreut hatten. In einem Spiel, in dem die beiden Stars der usbekischen Nationalmannschaft — Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev — von Beginn an in der Startelf standen, verlor der Istanbuler Klub Bashakshehir auswärts gegen Amedspor mit 0:5. Während der Stürmer der Gastgeber, Orban, mit einem Hattrick glänzte, brach die Defensive der von Nuri Şahin trainierten Istanbuler komplett zusammen.

Das Bitterste daran ist, dass unser Kapitän Eldor Shomurodov, der zu Saisonbeginn regelmäßig traf, erstmals in dieser Spielzeit ohne eigenes Tor blieb und beide Landsleute in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurden. Bashakshehir, das in den letzten vier Spielen nur einen Punkt holte und in eine tiefe Krise geraten ist, bleibt auf dem 13. Tabellenplatz; Amedspor hingegen kletterte mit 10 Punkten auf den 3. Rang. Warum erlitten die Schützlinge von Şahin eine so schwere Niederlage, warum konnte auch der Dreifachwechsel zur Pause die Situation nicht retten und wie kommt das Team um die usbekischen Stars aus dieser Krise?

5 Gegentore in Diyarbakır: Der Zusammenbruch der Bashakshehir-Abwehr

Für die Gäste entwickelte sich die Partie bereits zum Ende der ersten Halbzeit zum Albtraum:

Ein Eigentor kurz vor der Pause: Das Eigentor von Bayram in der 45.+1 Minute brachte alle taktischen Pläne von Bashakshehir durcheinander.

Orbans Hattrick innerhalb von 23 Minuten: Orban, der zu Beginn der zweiten Halbzeit aufdrehte, erzielte in der 51., 55. und 74. Minute Tore und zerlegte die Abwehr der Gäste.

Der letzte Schlag durch Diane: In der 83. Minute, als das Spiel längst entschieden war, erhöhte der eingewechselte Diane auf 5:0.

Chronik der Aufstellungen: Bei den Gastgebern spielten Lafont, Dellova, Halil, Krasniqi, Orban, Saba, Balet, Bates, Meras, Raveloson und Soyalp, während Bashakshehir mit Dilmen, Kaluzinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Opoku, Skov Olsen, Sahiner, Fayzullayev und Shomurodov antrat.

Shomurodov und Fayzullayev ausgewechselt: Flaute im Angriff

Die Aktionen der usbekischen Legionäre auf dem Platz und die Entscheidungen des Trainerstabs:

Shomurodov erstmals ohne Tor: Der 31-jährige Stürmer, der in dieser Saison regelmäßig traf, blieb nach 82 Minuten Einsatzzeit erstmals torlos und wurde durch Özcan ersetzt.

Fayzullayev in der 63. Minute ausgewechselt: Abbosbek Fayzullayev, der auf dem Flügel aktiv war, wurde beim Stand von 0:3 durch Brnić ersetzt.

Unterbrechung der Ballzufuhr: Da das Mittelfeld von Bashakshehir unter dem starken Pressing des Gegners litt, erreichten kaum brauchbare Pässe die usbekischen Stürmer.

Nur 1 Punkt aus 4 Spielen: Schwere Krise bei Nuri Şahins Team

Die Situation des Istanbuler Klubs in dieser Saison ist besorgniserregend:

Ausmaß der Krise: Bashakshehir holte aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt und liegt mit insgesamt 4 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Amedspors Sprung nach oben: Dank dieses historischen Heimsiegs erhöhten die Gastgeber ihr Punktekonto auf 10 und kletterten auf den 3. Platz der Süper Lig.

Taktische Fehler: Obwohl Nuri Şahin zu Beginn der zweiten Halbzeit drei Wechsel vornahm (Yildirim, Sari, Karbovnik), konnten die Lücken in der Abwehr nicht geschlossen werden und das Team sammelte gelbe Karten (Operi, Gunesh).

Diese beschämende Niederlage von Bashakshehir in Diyarbakır zeigt, dass die Vereinsführung und der Trainerstab ernsthafte Konsequenzen ziehen müssen.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für das 0:5-Debakel von Bashakshehir – Nuri Şahins Taktik oder grobe Fehler der Verteidiger? Können Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev den Verein in den nächsten Runden aus dieser tiefen Krise führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über unsere Landsleute in der türkischen Liga mit allen Fußballfans!