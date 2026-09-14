Bashakshehir geht im Spiel mit Shomurodov und Fayzullayev mit 0:5 unter

·17·Sport
Bashakshehir geht im Spiel mit Shomurodov und Fayzullayev mit 0:5 unter

Der 5. Spieltag der türkischen Süper Lig endete mit einem unerwarteten und katastrophalen Ergebnis für die Begegnung, auf die sich die usbekischen Fußballfans so sehr gefreut hatten. In einem Spiel, in dem die beiden Stars der usbekischen Nationalmannschaft — Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev — von Beginn an in der Startelf standen, verlor der Istanbuler Klub Bashakshehir auswärts gegen Amedspor mit 0:5. Während der Stürmer der Gastgeber, Orban, mit einem Hattrick glänzte, brach die Defensive der von Nuri Şahin trainierten Istanbuler komplett zusammen.

Das Bitterste daran ist, dass unser Kapitän Eldor Shomurodov, der zu Saisonbeginn regelmäßig traf, erstmals in dieser Spielzeit ohne eigenes Tor blieb und beide Landsleute in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wurden. Bashakshehir, das in den letzten vier Spielen nur einen Punkt holte und in eine tiefe Krise geraten ist, bleibt auf dem 13. Tabellenplatz; Amedspor hingegen kletterte mit 10 Punkten auf den 3. Rang. Warum erlitten die Schützlinge von Şahin eine so schwere Niederlage, warum konnte auch der Dreifachwechsel zur Pause die Situation nicht retten und wie kommt das Team um die usbekischen Stars aus dieser Krise?

5 Gegentore in Diyarbakır: Der Zusammenbruch der Bashakshehir-Abwehr

Für die Gäste entwickelte sich die Partie bereits zum Ende der ersten Halbzeit zum Albtraum:

  • Ein Eigentor kurz vor der Pause: Das Eigentor von Bayram in der 45.+1 Minute brachte alle taktischen Pläne von Bashakshehir durcheinander.

  • Orbans Hattrick innerhalb von 23 Minuten: Orban, der zu Beginn der zweiten Halbzeit aufdrehte, erzielte in der 51., 55. und 74. Minute Tore und zerlegte die Abwehr der Gäste.

  • Der letzte Schlag durch Diane: In der 83. Minute, als das Spiel längst entschieden war, erhöhte der eingewechselte Diane auf 5:0.

  • Chronik der Aufstellungen: Bei den Gastgebern spielten Lafont, Dellova, Halil, Krasniqi, Orban, Saba, Balet, Bates, Meras, Raveloson und Soyalp, während Bashakshehir mit Dilmen, Kaluzinski, Bayram, Gunesh, Kemen, Opoku, Skov Olsen, Sahiner, Fayzullayev und Shomurodov antrat.

Shomurodov und Fayzullayev ausgewechselt: Flaute im Angriff

Die Aktionen der usbekischen Legionäre auf dem Platz und die Entscheidungen des Trainerstabs:

  • Shomurodov erstmals ohne Tor: Der 31-jährige Stürmer, der in dieser Saison regelmäßig traf, blieb nach 82 Minuten Einsatzzeit erstmals torlos und wurde durch Özcan ersetzt.

  • Fayzullayev in der 63. Minute ausgewechselt: Abbosbek Fayzullayev, der auf dem Flügel aktiv war, wurde beim Stand von 0:3 durch Brnić ersetzt.

  • Unterbrechung der Ballzufuhr: Da das Mittelfeld von Bashakshehir unter dem starken Pressing des Gegners litt, erreichten kaum brauchbare Pässe die usbekischen Stürmer.

Nur 1 Punkt aus 4 Spielen: Schwere Krise bei Nuri Şahins Team

Die Situation des Istanbuler Klubs in dieser Saison ist besorgniserregend:

  • Ausmaß der Krise: Bashakshehir holte aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt und liegt mit insgesamt 4 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

  • Amedspors Sprung nach oben: Dank dieses historischen Heimsiegs erhöhten die Gastgeber ihr Punktekonto auf 10 und kletterten auf den 3. Platz der Süper Lig.

  • Taktische Fehler: Obwohl Nuri Şahin zu Beginn der zweiten Halbzeit drei Wechsel vornahm (Yildirim, Sari, Karbovnik), konnten die Lücken in der Abwehr nicht geschlossen werden und das Team sammelte gelbe Karten (Operi, Gunesh).

Diese beschämende Niederlage von Bashakshehir in Diyarbakır zeigt, dass die Vereinsführung und der Trainerstab ernsthafte Konsequenzen ziehen müssen.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für das 0:5-Debakel von Bashakshehir – Nuri Şahins Taktik oder grobe Fehler der Verteidiger? Können Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev den Verein in den nächsten Runden aus dieser tiefen Krise führen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über unsere Landsleute in der türkischen Liga mit allen Fußballfans!

Eldor ShomurodovBashakshehirAmedsporSüper LigFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schiedsrichterfehler bei Tor im Manchester-Derby eingeräumtSchiedsrichterfehler bei Tor im Manchester-Derby eingeräumtHeute, 01:53Enzo Maresca äußert sich zum Derbysieg und zum Tor von Erling HaalandEnzo Maresca äußert sich zum Derbysieg und zum Tor von Erling HaalandHeute, 00:18Hansi Flick verrät, wer bei Barcelona die Elfmeter schießtHansi Flick verrät, wer bei Barcelona die Elfmeter schießtGestern, 23:37Michael Carrick wütend über VAR-Entscheidung im Spiel gegen Manchester CityMichael Carrick wütend über VAR-Entscheidung im Spiel gegen Manchester CityGestern, 23:31Manchester City erobert Old Trafford: Manchester United geschlagenManchester City erobert Old Trafford: Manchester United geschlagenGestern, 22:41Euro-2020-Star in Fergana: Neftchi gibt Transfer des finnischen Torjägers bekanntEuro-2020-Star in Fergana: Neftchi gibt Transfer des finnischen Torjägers bekanntGestern, 22:31
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Spiel von Manchester City gegen Porto bewertet?
Wie wurde Abdukodir Khusanov im Spiel von Manchester City gegen Porto bewertet?