Eldor Shomurodovs Tor gegen Çorum Belediyespor zum schönsten Treffer gewählt
Sport1 Min. Lesezeit22
Eldor Shomurodovs Tor, das er im Trikot von Istanbul Başakşehir gegen Çorum Belediyespor erzielte, wurde zum schönsten Treffer des 12. Spieltags der türkischen Süper Lig gewählt.
In einer Fan-Umfrage erhielt das Tor des usbekischen Stürmers die meisten Stimmen. Damit wurde Shomurodov als Torschütze des schönsten Treffers des 12. Spieltags ausgezeichnet.
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