Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft Abbosbek Fayzullayev konnte aufgrund einer Verletzung, die er sich während des November-Trainingslagers in einem Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien zugezogen hatte, nicht am letzten Spiel von Başakşehir teilnehmen.

Der Zustand des 23-jährigen Spielers sorgte auch bei den usbekischen Fans für große Sorge. Der Cheftrainer des Istanbuler Klubs, Nuri Sahin sprach über die verletzten Spieler im Team und klärte in erster Linie die Genesungsdauer von Abbosbek Fayzullayev. „Abbosbek wird sechs Wochen lang nicht spielen können. Leider muss sich Emin Bayram einer Operation unterziehen und wird 6–8 Monate ausfallen, Hamza Güreler wird dem Team 6–8 Wochen fehlen. Christopher Operi wurde operiert und wird 4 Monate nicht auf dem Platz stehen. Yusuf Sari benötigt weitere 2–3 Wochen für die Rehabilitation nach seiner Operation. Zum Zustand von Ousseynou Ba können wir derzeit noch keine genaue Prognose abgeben. Unsere Spieler, bei denen wir eine baldige Rückkehr erwarten, sind Yusuf und Ba“

„Abbosbek wird sechs Wochen lang nicht spielen können. Leider muss sich Emin Bayram einer Operation unterziehen und wird 6–8 Monate ausfallen, Hamza Güreler wird dem Team 6–8 Wochen fehlen. Christopher Operi wurde operiert und wird 4 Monate nicht auf dem Platz stehen. Yusuf Sari benötigt weitere 2–3 Wochen für die Rehabilitation nach seiner Operation. Zum Zustand von Ousseynou Ba können wir derzeit noch keine genaue Prognose abgeben. Unsere Spieler, bei denen wir eine baldige Rückkehr erwarten, sind Yusuf und Ba“, sagte Nuri Sahin auf der Pressekonferenz.

Das Spiel in Doha und die Situation im Kader von Başakşehir

Zur Erinnerung: 17. November Die usbekische Nationalmannschaft bestritt in Doha, Katar, ein Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien und gewann mit 2:1. In der 53. Minute dieses Spiels wurde Abbosbek Fayzullayev nach einem harten Einsteigen eines Gegenspielers verletzt und musste den Platz verlassen. Zuvor hatte der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes mitgeteilt, dass der Spieler eine Knöchelverletzung am rechten Fuß erlitten habe.

Spieler Zustand Voraussichtliche Genesung / Ausfallzeit Abbosbek Fayzullayev Knöchelverletzung (im Spiel gegen Saudi-Arabien) 6 Wochen Emin Bayram Operation geplant 6–8 Monate Christopher Operi Operation durchgeführt 4 Monate Hamza Güreler Verletzung 6–8 Wochen Yusuf Sari Rehabilitation nach Operation 2–3 Wochen Ousseynou Ba Verletzung Genaue Dauer unbekannt

In der 12. Runde der türkischen Süper Lig, bei der Abbosbek Fayzullayev fehlte, lag Başakşehir zu Hause gegen Çorum mit 0:2 zurück, drehte das Spiel jedoch und gewann mit 4:2. Das erste Tor bei diesem Comeback erzielte Eldor Shomurodov. erzielte.

Wie wird sich die sechswöchige Pause von Abbosbek Fayzullayev Ihrer Meinung nach auf die Ergebnisse von Başakşehir in den kommenden Runden auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!