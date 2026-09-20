Im Rahmen des 6. Spieltags der türkischen Süper Lig erlebten die Fußballfans in Istanbul einen wahren Festabend. Istanbul Başakşehir empfing Gençlerbirliği im eigenen Stadion und feierte mit einem souveränen 4:0-Sieg den bisher glanzvollsten Erfolg der Saison. Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, avancierte zum Matchwinner: Mit seinem Doppelpack schraubte er sein Torkonto auf 6 Treffer und schloss damit zur Spitzengruppe der Torschützenliste der Süper Lig auf.

In der 77. Minute unter dem Applaus des gesamten Stadions ausgewechselt Shomurodovs Platz wurde in genau diesem Moment von einem weiteren Star unserer Nationalmannschaft, Abbosbek Fayzullayev, eingenommen, der die siegreiche Partie mit aktiven Aktionen abrundete. Nach diesem Triumph kletterte Başakşehir mit nun 7 Punkten auf den 12. Tabellenplatz und vergrößerte den Abstand zur Abstiegszone.

Was war der taktische Grund für die unaufhaltsame Torgefährlichkeit von Eldor Shomurodov, wie beeinflusste die Einwechslung von Fayzullayev das Angriffsspiel und kann dieser 4:0-Sieg Başakşehir zurück in den Kampf um die europäischen Plätze bringen?

„Doppelpack von Shomurodov und 4:0-Revanche“: Die Chronik des Spiels in Istanbul

Die wichtigsten Ereignisse des torreichsten Spiels des 6. Spieltags:

Blitzstart durch Olsen (9'): Mittelfeldspieler Olsen eröffnete bereits zu Beginn die Partie und verwertete den frühen Druck von Başakşehir zur Führung (1:0);

Eldors erster Treffer (33'): Shomurodov positionierte sich im Strafraum perfekt und erhöhte auf 2:0;

Elfmeter durch Selke (53'): Zu Beginn der zweiten Halbzeit verwandelte der erfahrene deutsche Stürmer Davie Selke einen Strafstoß sicher und entschied die Partie damit praktisch (3:0);

Doppelpack und 6. Saisontor (65'): Shomurodov ließ die gegnerische Abwehr erneut alt aussehen, erzielte seinen zweiten Treffer und erreichte damit 6 Tore in der Süper Lig (4:0);

Historischer Wechsel in der 77. Minute: In der Minute, als Matchwinner Shomurodov vom Platz ging, wurde unser weiterer Landsmann Abbosbek Fayzullayev eingewechselt.

Offizielles Protokoll der Partie Başakşehir – Gençlerbirliği

Vollständiges Protokoll des Spiels am 6. Spieltag der Süper Lig:

Wettbewerb / Runde Datum / Uhrzeit Endstand Torschützen Süper Lig, 6. Spieltag 19. September 2026 4 : 0 Olsen 9', Shomurodov 33', 65', Selke 53' (Elfmeter)

Startelf von Başakşehir: Muhammad, Karbovnik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen (Ergun, 62), Olsen, Brnich ( FAYZULLAYEV , 77), Selke (Yildirim, 69), SHOMURODOV (Ozjan, 77);

Tabellenbewegung: Başakşehir klettert mit 7 Punkten auf den 12. Platz, während Gençlerbirliği mit 7 Punkten auf den 13. Rang abrutscht;

Einsatzzeit der Legionäre: Eldor Shomurodov — 77 Minuten (2 Tore), Abbosbek Fayzullayev — 13+ Minuten aktive Spielzeit.

Taktische Analyse: Experten über die Form von Shomurodov

Fazit der Experten zum Spiel:

Das Zusammenspiel des Tandems Shomurodov-Selke: Das gleichzeitige Agieren zweier großgewachsener Mittelstürmer verwirrte die gegnerischen Innenverteidiger und schuf Räume für Eldor;

Rückkehr des Torinstinkts: 6 Tore in 6 Spielen – das ist der stärkste Saisonstart von Shomurodov in der türkischen Liga und beweist sein maximales Selbstvertrauen;

Die Rolle von Fayzullayev: Das Trainerteam führt den jungen Mittelfeldspieler behutsam an den Rhythmus heran; ein gemeinsamer Einsatz mit Shomurodov in den nächsten Spielen ist sehr wahrscheinlich;

Befreiungsschlag: Der deutliche 4:0-Sieg gibt Başakşehir einen enormen Schub für den Aufstieg in der Tabelle.

Der beeindruckende Doppelpack von Eldor Shomurodov und der erfolgreiche Einsatz von Abbosbek Fayzullayev haben das Ansehen unserer Legionäre auf internationaler Bühne erneut gesteigert.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov in dieser Saison über 20 Tore erzielen und Torschützenkönig der Süper Lig werden kann? Trauen Sie Abbosbek Fayzullayev einen Stammplatz in den kommenden Spielen zu? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den Erfolg unserer Landsleute mit allen Fußballfans!