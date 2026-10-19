Das weltweit angesehene Finanzmagazin Forbes hat das Ranking der bestverdienenden Fußballer für die Saison 2026/2027 veröffentlicht. Der 41-jährige Stürmer des saudischen Klubs Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, hat sich erneut den Status als bestbezahlter Sportler des Planeten gesichert.

Das geschätzte Gesamteinkommen des portugiesischen Superstars für die Saison liegt bei beeindruckenden 300 Millionen Dollar, was doppelt so hoch ist wie das seines ständigen Rivalen Lionel Messi.

Ronaldos Finanzimperium: Woher kommt das Geld?

Bei der Berechnung der Einnahmen der Sportler berücksichtigten die Analysten von Forbes nicht nur das offizielle Gehalt beim Verein, sondern auch kommerzielle Deals außerhalb des Spielfelds:

Rekordzahlung von Al-Nassr: Das jährliche Gehalt und die zusätzlichen Boni von Ronaldo beim saudischen Klub belaufen sich auf insgesamt 250 Millionen Dollar; Werbung und persönliches Geschäft:

Sponsorenverträge abseits des Fußballs, persönliche Marken und Investitionen bringen dem portugiesischen Torjäger weitere 50 Millionen Dollar an Nettogewinn ein; Ausschluss aus der Nationalmannschaft:

Zur Information: Kürzlich wurde der 41-jährige Ronaldo vorübergehend aus dem Kader der portugiesischen Nationalmannschaft ausgeschlossen, da er das Trainingslager ohne offizielle Erlaubnis verlassen hatte, was jedoch seinen kommerziellen Wert in keiner Weise beeinträchtigte. Forbes-Ranking: Die 10 bestbezahlten Fußballer

Die Top 10 der bestverdienenden Stars im Weltfußball sieht wie folgt aus:

Cristiano Ronaldo

(Al-Nassr) — 300 Mio. Dollar; Lionel Messi (Inter Miami) — 145 Mio. Dollar; Kylian Mbappé (Real Madrid) — 100 Mio. Dollar; Erling Haaland ( Manchester City) — 85 Mio. Dollar;Vinícius Júnior (Real Madrid) — 76 Mio. Dollar; Lamine Yamal (FC Barcelona) — 55 Mio. Dollar; Sadio Mané (Al-Nassr) — 54 Mio. Dollar; Jude Bellingham (Real Madrid) — 45 Mio. Dollar; Harry Kane (FC Bayern München) — 42 Mio. Dollar; Mohamed Salah (Trabzonspor) — 40 Mio. Dollar. Wie die Liste zeigt, beweist die Saudi Pro League und die US-amerikanische MLS erneut, dass sie bei den Gehältern ihrer Stars den europäischen Spitzenklubs in nichts nachstehen.

Ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, Saudiya Arabistoni ligasi va AQSHning MLS chempionati o‘z yulduzlariga katta maosh to‘lash bo‘yicha Yevropaning grand klublaridan aslo qolishmasligini yana bir bor isbotlamoqda.