Die Unklarheit über den Torschützen des zweiten Treffers im Spiel zwischen Al-Nassr und Al-Faisaly im Rahmen der Saudi Pro League wurde offiziell gelöst. Die Situation, die zunächst zwischen internationalen und lokalen Verbänden unterschiedlich interpretiert wurde, wurde von einer Sonderkommission sorgfältig geprüft.

Die Untersuchungen ergaben, dass es sich nicht um ein Eigentor handelte, sondern dass der Treffer dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo vollständig zugerechnet werden muss.

Grund für die Kontroverse und Untersuchung der Kommission

Die Debatte um diese Situation entstand aus folgenden Gründen:

Widerspruch zwischen FIFA- und Ligadaten: Nach Spielende wurde das Tor im offiziellen Protokoll der Saudi Pro League dem portugiesischen Torjäger gutgeschrieben, während es im FIFA-System zunächst als Eigentor des Gegners geführt wurde;

Eingreifen der Regelkommission: Wie der Insider und Journalist Abdulaziz al-Muraisel in den sozialen Medien berichtete, hat die Sonderkommission der Pro League, die für die Einhaltung der Regeln zuständig ist, die Szene anhand aller verfügbaren Kamerawinkel detailliert analysiert;

Offizielles Fazit: Die Kommissionsmitglieder stellten fest, dass die Flugbahn des Balls und der finale Kontakt eindeutig dem Stürmer zuzuschreiben sind, und schlossen alle offiziellen Schritte zur Zuerkennung des Tores an Ronaldo ab;

Benachrichtigung des Spielers: Quellen zufolge wurde Cristiano Ronaldo persönlich über die offizielle Entscheidung informiert.

Historischer Meilenstein: 982. Karrieretor

Diese offizielle Entscheidung bringt den Star-Stürmer seinem historischen Rekord einen Schritt näher:

Statistik korrigiert: Durch die Anerkennung dieses Tores erreichte Cristiano Ronaldoin seiner Profikarriere insgesamt 982 offizielle Tore; erreicht;

Auf dem Weg zu 1000 Toren: Um die in der Fußballgeschichte beispiellose Marke von 1000 Toren zu knacken, fehlen dem Stürmer nun nur noch 18 Treffer;

Bedeutung für Al-Nassr: Jedes Tor dient nicht nur der Festigung der Tabellenposition des Vereins, sondern steigert auch das Ansehen des saudi-arabischen Fußballs auf globaler Ebene.

Cristiano Ronaldo kämpft auf dem Platz nicht nur für den Sieg seines Teams, sondern auch für einen unübertroffenen Rekord in der Geschichte des Weltfußballs.