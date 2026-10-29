Streit zwischen FIFA und Saudi Pro League beigelegt: Ronaldos umstrittenes Tor offiziell anerkannt

·8·Sport
Streit zwischen FIFA und Saudi Pro League beigelegt: Ronaldos umstrittenes Tor offiziell anerkannt

Die Unklarheit über den Torschützen des zweiten Treffers im Spiel zwischen Al-Nassr und Al-Faisaly im Rahmen der Saudi Pro League wurde offiziell gelöst. Die Situation, die zunächst zwischen internationalen und lokalen Verbänden unterschiedlich interpretiert wurde, wurde von einer Sonderkommission sorgfältig geprüft.

Die Untersuchungen ergaben, dass es sich nicht um ein Eigentor handelte, sondern dass der Treffer dem portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo vollständig zugerechnet werden muss.

Grund für die Kontroverse und Untersuchung der Kommission

Die Debatte um diese Situation entstand aus folgenden Gründen:

  • Widerspruch zwischen FIFA- und Ligadaten: Nach Spielende wurde das Tor im offiziellen Protokoll der Saudi Pro League dem portugiesischen Torjäger gutgeschrieben, während es im FIFA-System zunächst als Eigentor des Gegners geführt wurde;

  • Eingreifen der Regelkommission: Wie der Insider und Journalist Abdulaziz al-Muraisel in den sozialen Medien berichtete, hat die Sonderkommission der Pro League, die für die Einhaltung der Regeln zuständig ist, die Szene anhand aller verfügbaren Kamerawinkel detailliert analysiert;

  • Offizielles Fazit: Die Kommissionsmitglieder stellten fest, dass die Flugbahn des Balls und der finale Kontakt eindeutig dem Stürmer zuzuschreiben sind, und schlossen alle offiziellen Schritte zur Zuerkennung des Tores an Ronaldo ab;

  • Benachrichtigung des Spielers: Quellen zufolge wurde Cristiano Ronaldo persönlich über die offizielle Entscheidung informiert.

Historischer Meilenstein: 982. Karrieretor

Diese offizielle Entscheidung bringt den Star-Stürmer seinem historischen Rekord einen Schritt näher:

  • Statistik korrigiert: Durch die Anerkennung dieses Tores erreichte Cristiano Ronaldoin seiner Profikarriere insgesamt 982 offizielle Tore; erreicht;

  • Auf dem Weg zu 1000 Toren: Um die in der Fußballgeschichte beispiellose Marke von 1000 Toren zu knacken, fehlen dem Stürmer nun nur noch 18 Treffer;

  • Bedeutung für Al-Nassr: Jedes Tor dient nicht nur der Festigung der Tabellenposition des Vereins, sondern steigert auch das Ansehen des saudi-arabischen Fußballs auf globaler Ebene.

Cristiano Ronaldo kämpft auf dem Platz nicht nur für den Sieg seines Teams, sondern auch für einen unübertroffenen Rekord in der Geschichte des Weltfußballs.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueFußballRekord
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristiano Ronaldo auf Rekordjagd: Al-Nassr besiegt Al-Faisaly auswärtsCristiano Ronaldo auf Rekordjagd: Al-Nassr besiegt Al-Faisaly auswärts23 Oktober 22:04Die reichsten Fußballer der Saison 2026/2027 bekannt gegeben — Ronaldo ist der absolute SpitzenreiterDie reichsten Fußballer der Saison 2026/2027 bekannt gegeben — Ronaldo ist der absolute Spitzenreiter19 Oktober 11:37Neftchi verliert gegen Al-Nassr am 2. Spieltag der Elite ACLNeftchi verliert gegen Al-Nassr am 2. Spieltag der Elite ACL13 Oktober 06:47Was sagte der Trainer von Neftchi vor dem Spiel gegen Al-Nassr?Was sagte der Trainer von Neftchi vor dem Spiel gegen Al-Nassr?12 Oktober 11:04Ronaldo zurück bei Al-Nassr: Zukunft im Nationalteam weiter ungewissRonaldo zurück bei Al-Nassr: Zukunft im Nationalteam weiter ungewiss6 Oktober 06:37Zoff auf der Pressekonferenz: Postecoglou weist Journalisten nach Ronaldo-Kritik in die SchrankenZoff auf der Pressekonferenz: Postecoglou weist Journalisten nach Ronaldo-Kritik in die Schranken16 September 19:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester