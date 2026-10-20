Unsere Radsportler gewinnen Gold und Silber bei den Para-Asienspielen

Bei den Sommer-Para-Asienspielen 2026, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, konnte die Delegation aus Usbekistan weitere glänzende Siege verbuchen.

Wie der Pressedienst des Nationalen Paralympischen Komitees von Usbekistan mitteilte, feierten unsere Landsleute bei den Finalwettbewerben im Para-Bahnradsport einen wahren Triumph und belegten die beiden obersten Plätze auf dem Podium.

Usbekisches Derby im Finale: Absolute Dominanz von Yavkochev und Abdullayev

Die Finalwettbewerbe im 4000-Meter-Einerverfolgungsrennen der Männer in der Klasse C5 waren von einem intensiven Kampf geprägt:

Gold-Finish: Unser erfahrener Athlet Boymurod Yavkochev zeigte im Finale beeindruckende Geschwindigkeit und Ausdauer, erreichte als Erster das Ziel und sicherte sich die Goldmedaille der Para-Asienspiele;

Silber-Erfolg: Ein weiterer talentierter Vertreter Azimbek Abdullayev überquerte die Ziellinie als Zweiter und fügte dem Medaillenspiegel unserer Delegation eine wertvolle Silbermedaille hinzu;

Bronze-Gewinner: Das Podium in diesem Wettbewerb wurde durch einen Athleten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) komplettiert, der die Bronzemedaille gewann.

Der Siegeszug der usbekischen Delegation

Unser Nationalteam stellt bei diesem Großereignis in Aichi-Nagoya weiterhin sein hohes sportliches Potenzial unter Beweis: