Die usbekische Leichtathletik hat bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Medaille gewonnen. Im Weitsprung-Wettbewerb trat Anvar Anvarov an und sicherte sich mit einer Weite von 8,06 Metern einen Platz auf dem Podium.

Der beste Versuch unseres Landsmannes brachte ihm die Bronzemedaille des Wettbewerbs ein.

Anvarovs bester Versuch: 8,06 Meter

Im Weitsprung-Wettbewerb stellte Anvar Anvarov, Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, sein Können unter Beweis.

Unser Athlet erzielte eine Bestweite von 8,06 Metern. Dieses Ergebnis reichte aus, um sich nach dem Endergebnis die Bronzemedaille zu sichern.

Damit hat Anvar Anvarov der usbekischen Delegation bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 eine weitere Medaille beschert.

Der Medaillenspiegel der usbekischen Delegation wächst

Anvarovs Bronze ist ein weiterer Erfolg für die Vertreter unseres Landes in der Leichtathletik.

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 kämpfen usbekische Athleten in verschiedenen Sportarten um Medaillen. Auch in der Leichtathletik werden von unseren Landsleuten hohe Ergebnisse erwartet.

Die Bronzemedaille von Anvar Anvarov wurde als eine weitere erfreuliche Nachricht in dieser Disziplin verzeichnet.

Über Anvar Anvarov

Anvar Anvarov tritt für die usbekische Nationalmannschaft im Weitsprung an.

Aichi-Nagoya 2026 war einer seiner wichtigsten Starts bei den Asienspielen. Mit einer Weite von 8,06 Metern schaffte es unser Athlet unter die besten Drei und gewann Bronze für die usbekische Delegation.

Aichi-Nagoya 2026

Die Asienspiele Aichi-Nagoya 2026 finden in der japanischen Präfektur Aichi und der Stadt Nagoya statt.

Die usbekische Delegation nimmt mit einer großen Auswahl an Athleten an diesen Asienspielen teil, die zu den größten Sportereignissen des Kontinents zählen.

Anvarovs Weitsprung-Ergebnis von 8,06 Metern ist ein weiterer Erfolg für die usbekische Leichtathletik.

Ein Sprung – eine Medaille. Anvar Anvarov Usbekistan in Aichi-Nagoya hat die Flagge erneut auf das Podium gebracht.