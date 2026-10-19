Assist von Oston Urunov: Persepolis gewinnt 3:0 und übernimmt die Tabellenführung

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Assist von Oston Urunov: Persepolis gewinnt 3:0 und übernimmt die Tabellenführung

Im Rahmen des 9. Spieltags der Iran Pro League war der amtierende Spitzenklub des Landes, Persepolis, zu Gast bei Mes Shahr Babak. Die Teheraner dominierten die Partie über die gesamte Spieldauer und sicherten sich einen souveränen 3:0-Sieg. Der Erfolg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Der Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Oston Urunov, zeigte sich von Beginn an aktiv und trug maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft bei.

Urunovs präziser Pass und ein deutliches Ergebnis: Wie verlief das Spiel?

Die Begegnung begann mit unaufhörlichen Angriffen der Gäste:

  • 33. Minute – Urunovs Torvorlage: Nach einem präzisen Zuspiel von Oston Urunov, das die gegnerische Abwehr aushebelte, erzielte Thievy Bifouma den Führungstreffer.

  • 74. Minute – Das zweite Tor: Nachdem Persepolis die Angriffe der Gastgeber abgewehrt hatte, erhöhte Majid Eydi durch seinen Treffer den Vorsprung auf zwei Tore.

  • 90.+4 Minute – Der Schlusspunkt: In der Nachspielzeit setzte Saeid Sadeghi den Schlusspunkt der Partie – 0:3.

Der Einsatz der usbekischen Legionäre

Der Auftritt der usbekischen Fußballer in der iranischen Meisterschaft stand im Fokus der Fans:

  • Oston Urunov: Stand in der Startelf, lieferte eine Torvorlage (Assist) und wurde zur Halbzeit auf Anweisung des Trainers ausgewechselt.

  • Igor Sergeev: Der Stürmer von Persepolis blieb in dieser Begegnung auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Nach diesem wichtigen Auswärtssieg hat Persepolis sein Punktekonto auf 20 Zähler erhöht und festigt damit die Tabellenführung in der iranischen Meisterschaft.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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