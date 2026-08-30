Großer Sieg für Persepolis: Sergeyev in der Startelf, Orunov eingewechselt!

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Großer Sieg für Persepolis: Sergeyev in der Startelf, Orunov eingewechselt!

Im Rahmen des 4. Spieltags der Persian Gulf Pro League empfing einer der Giganten des Landes, der Teheraner Klub Persepolis, Malavan auf heimischem Boden. Der Hauptstadtklub, bei dem usbekische Legionäre aktiv sind, erzielte in einem umkämpften Spiel drei unbeantwortete Tore und feierte einen deutlichen 3:0-Sieg.

Dank dieses Erfolgs erhöhte Persepolis sein Punktekonto auf 9 und kletterte in die Top 3 der Tabelle. Malavan bleibt mit 4 Punkten auf dem 11. Platz.

3 Tore und die Leistung der usbekischen Legionäre

Die Begegnung verlief unter der vollständigen Dominanz und den ständigen Angriffen der Gastgeber:

  • Chronik der Tore: In der 20. Minute erzielte Malavan-Spieler Papi ein Eigentor. Bifouma erhöhte in der 34. Minute, und Alipour setzte in der 56. Minute den Schlusspunkt zum 3:0.

  • Igor Sergeyev in der Startelf: Der Mittelstürmer der usbekischen Nationalmannschaft stand in der Startformation. Obwohl Sergeyev die gegnerische Abwehr unter Druck setzte, blieb ihm diesmal ein Torerfolg verwehrt und er wurde in der 86. Minute ausgewechselt.

  • Oston Orunovs Rückkehr auf den Platz: Der offensive Mittelfeldspieler Oston Orunov wurde in der 72. Minute eingewechselt, verstärkte die Offensive seines Teams und trug dazu bei, den Sieg abzusichern.

Spielbericht

Persian Gulf Pro League. 4. Spieltag

Persepolis (Teheran) — Malavan — 3:0

29. August, Teheran

Tore: Papi 20 (Eigentor, 1:0), Bifouma 34 (2:0), Alipour 56 (3:0).

PersepolisMalavanPersian Gulf Pro LeagueIgor SergeyevOston Orunov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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