Persepolis feiert dank Igor Sergeyevs Treffer deutlichen Sieg

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Persepolis feiert dank Igor Sergeyevs Treffer deutlichen Sieg

Am 2. Spieltag der iranischen Pro League empfing der Teheraner Klub Persepolis Esteghlal Khuzestan und feierte in einer torreichen Partie einen deutlichen 4:1-Sieg. Das Spiel war für usbekische Fußballfans besonders interessant: Nationalstürmer Igor Sergeyev erzielte für seinen neuen Klub ein Tor und trug maßgeblich zum Erfolg bei.

Sergeyev trifft, Urunov wird eingewechselt

Persepolis begann die Partie mit druckvollen Angriffen und erzielte bereits in den ersten 20 Minuten zwei Tore. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war Igor Sergeyev an der Reihe: In der 47. Minute traf er und baute die Führung aus.

Igor Sergeyev stand in der Startelf und erzielte in der 47. Minute ein wichtiges Tor. In der 63. Minute wurde er auf Anweisung des Trainerteams durch einen weiteren Leistungsträger der Nationalmannschaft, Oston Urunov, ersetzt, der als Einwechselspieler ins Spiel kam.

Iranische Pro League: Die wichtigsten Fakten zum Topspiel des 2. Spieltags

Statistik

Persepolis – Esteghlal Khuzestan (4:1)

Spielergebnis

4:1 (deutlicher Sieg von Persepolis)

Tore von Persepolis

Khodabandelou (6.), Alipour (20.), Igor Sergeyev (47.), Shahrabadi (90.+3)

Tor der Gäste

Niazmand (65., Eigentor)

Usbekische Legionäre

Igor Sergeyev (Startelf, 1 Tor), Oston Urunov (in der 63. Minute eingewechselt)

Fazit des Spieltags

Persepolis holte drei Punkte und schloss zur Spitzengruppe auf

Usbekisches Duo beim Klub aus Teheran

Der Einsatz von Igor Sergeyev und Oston Urunov für Persepolis hat erneut das große Vertrauen des Trainerteams in die usbekischen Legionäre unterstrichen. Sergeyevs Tore und Urunovs Offensivqualitäten dürften das Team nicht nur in der iranischen Liga, sondern auch in der AFC Champions League Elite zu einer der wichtigsten Kräfte machen.

Glaubt ihr, dass das Duo Sergeyev–Urunov Persepolis in dieser Saison zur iranischen Meisterschaft führen kann?

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese gute Nachricht sofort mit den Fans unserer Legionäre!

PersepolisIgor SergeyevOston UrunovIranTeheran
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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