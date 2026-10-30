Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Igor Sergeyevsteht im Zentrum heftiger Kontroversen um seine Zeit im Iran. Morteza Kermani-Moqaddam, eine Legende des Teheraner Klubs Persepolis und lokaler Sportfunktionär, äußerte sich äußerst negativ über die Leistung des 33-jährigen usbekischen Stürmers und forderte die Vereinsführung auf, den Vertrag mit ihm umgehend aufzulösen.

In einem Interview mit der offiziellen iranischen IRNA Nachrichtenagentur stellte Kermani-Moqaddam klar, dass die Verpflichtung des Spielers von Anfang an eine Fehlentscheidung war:

„Wie Igor Sergeyev überhaupt zu Persepolis kommen konnte, ist mir von Anfang an ein Rätsel. Er entspricht in keiner Weise dem geforderten hohen Niveau. Das Trikot von Persepolis ist für ihn zu schwer und zu groß. Je eher er den Verein verlässt, desto besser für alle. Ich hoffe, dass der Klub in Bezug auf diesen Spieler unverzüglich eine Entscheidung trifft.“

Welle der Kritik: Vergebene Chance gegen Foolad

Der Unmut gegenüber Sergeyev nahm nach dem prestigeträchtigen Spiel am 10. Spieltag der Pro League weiter zu:

Verpasster Sieg: Persepolis verlor zu Hause gegen den Erzrivalen Foolad mit 0:1;

Eins-gegen-Eins-Situation: In der zweiten Halbzeit eingewechselt, kam Sergeyev frei vor dem Torhüter zum Abschluss, vergab jedoch eine hundertprozentige Torchance. Kurz darauf erzielte der Gegner den Siegtreffer;

Vier Tore im Testspiel und Kritik der Presse: Einen Tag nach der Niederlage besiegte Persepolis eine Universitätsmannschaft aus Karadsch mit 8:0, wobei Sergeyev vier Tore erzielte. Doch anstatt ihn zu loben, spottete die lokale Presse: „Der Stürmer glänzt im Pflichtspiel durch Abwesenheit und trifft nur gegen Amateurstudenten.“

1,5-Millionen-Dollar-Deal und Statistiken

Der Vertrag des usbekischen Stürmers in Teheran und seine aktuelle Bilanz stehen ebenfalls im Fokus der Diskussionen:

Finanzielle Bedingungen: Nach seinem ablösefreien Wechsel von Pakhtakor im Januar 2026 unterzeichnete Sergeyev einen 1,5-Jahres-Vertrag bis Sommer 2027. Berichten zufolge wird der Wert dieser Vereinbarung auf 1 bis 1,5 Millionen Dollar geschätzt;

Nachlassende Produktivität: In seiner Debütsaison erzielte er in 8 Spielen 4 Tore und wurde zum Leistungsträger. In der laufenden Saison kommt der Stürmer in der Meisterschaft jedoch nur auf einen Treffer;

Absage an Russland: Vor seinem Wechsel in den Iran zeigte Magomed Adiyev, Trainer des russischen Klubs Krylya Sovetov Samara, ernsthaftes Interesse, doch aufgrund des besseren finanziellen Angebots entschied sich der Spieler für Teheran.

Aktuell steht mit Oston Urunov ein weiterer Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft bei Persepolis unter Vertrag. Doch angesichts des wachsenden Drucks und der zunehmenden Kritik bleibt die Zukunft von Igor Sergeyev im Wintertransferfenster ungewiss.