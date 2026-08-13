Wichtige Entscheidung bei Esteghlal: Mit welchen Rückennummern starten Masharipov und Ashurmatov in die neue Saison?

Vor dem Start der neuen Saison der Persian Gulf Pro League hat der legendäre Teheraner Klub Esteghlal offiziell die Rückennummern seiner Spieler bekannt gegeben.

Bemerkenswert ist, dass sich die Nummern der usbekischen Legionäre, die den Klub in der neuen Saison vertreten, deutlich ändern werden.

Masharipov erhält die neue Nummer 10, Ashurmatov bleibt seiner Tradition treu

Unser Landsmann, der sich bei den Fans von Esteghlal mit starken Leistungen großer Beliebtheit erfreut, Jaloliddin Masharipovwird ab der neuen Saison die wichtige und prestigeträchtige Nummer 10 des Klubs tragen. Zur Information: Jaloliddin spielte bei Esteghlal bislang mit der Nummer 77. Die Entscheidung der Klubführung und des Trainerstabs stärkt Masharipovs Führungsrolle innerhalb der Mannschaft weiter.

Der andere usbekische Verteidiger des Teams, Rustam Ashurmatov, wird weiterhin mit seiner vertrauten und traditionellen Nummer 5 auflaufen.

Die iranische Liga startet: Wann bestreitet Esteghlal sein erstes Spiel?

Die neue Saison 2026/27 der Persian Gulf Pro League beginnt offiziell am 14. August.

Am ersten Spieltag empfängt Esteghlal aus Teheran den Klub Mes Shahr und startet auf heimischem Platz in einen intensiven Kampf. Die Fans warten gespannt auf das erste Pflichtspiel der usbekischen Legionäre mit ihren neuen Rückennummern.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.