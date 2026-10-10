Urunov trifft, Sergeyev liefert Assist — Persepolis rückt an die Tabellenspitze heran

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Urunov trifft, Sergeyev liefert Assist — Persepolis rückt an die Tabellenspitze heran

Im Rahmen des 8. Spieltags der Iran Pro League empfing der amtierende Meister Persepolis im Teheraner Stadion den Club Sanat Naft. In einer Partie, in der die Mitglieder der usbekischen Nationalmannschaft glänzten, sicherten sich die Gastgeber einen souveränen 3:1-Sieg. Der Sieg wurde besiegelt.

Die entscheidenden Momente des Spiels wurden maßgeblich von den usbekischen Legionären geprägt.

Präziser Pass von Sergeyev, Joker-Effekt durch Urunov

Während des Spiels bewiesen unsere Landsleute im Trikot von Persepolis ihre hervorragende Form:

  • Schnelles Tor und Sergeyev-Assist: Bereits in der 5. Minute durchbrach der erfahrene Stürmer Igor Sergeyev die gegnerische Abwehr und legte für Bifouma auf, der den Führungstreffer erzielte;

  • Festigung der Kontrolle: In der 53. Minute erhöhte Ali Ashour auf 2:0, doch in der 67. Minute verkürzte Mohammad Hossein Baseri für die Gäste und brachte Spannung zurück;

  • Urunovs Schlusspunkt: Der in der 76. Minute eingewechselte Oston Urunov benötigte nur 8 Minuten, um seinen Stempel aufzudrücken. In der 84. Minute traf er präzise ins gegnerische Tor und stellte den 3:1-Endstand her.

Tabelle: Nachholspiel für die Tabellenführung

Diese drei Punkte stärken die Ambitionen von Persepolis im Titelrennen:

  • 2. Platz und minimaler Rückstand: Durch diesen Sieg erhöhten die Teheraner ihr Punktekonto auf 16 Zähler und festigten den 2. Tabellenplatz;

  • Traktor im Visier: Der aktuelle Tabellenführer Traktor steht derzeit bei 17 Punkten;

  • Strategischer Vorteil: Da Persepolis noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, könnte ein Sieg in dieser Partie sie zum alleinigen Tabellenführer machen.

Spielbericht

Iran Pro League. 8. Spieltag

Persepolis — Sanat Naft 3:1

Tore: Bifouma (5.), Ali Ashour (53.), Oston Urunov (84.) — Mohammad Hossein Baseri (67.).

Dass sich usbekische Spieler in einer der stärksten Ligen des Kontinents zu Schlüsselspielern entwickeln, zieht weiterhin die Aufmerksamkeit sowohl der Fans der Nationalmannschaft als auch internationaler Experten auf sich.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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