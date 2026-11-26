Der Cheftrainer von Paris Saint-Germain Luis Enrique nach dem Spiel im Rahmen des 5. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League gegen den italienischen Klub AS Roma, das mit einem 2:2 umkämpften Unentschieden endete, teilte er seine Eindrücke von der Partie.

„Die Roma hätte mehr als einen Punkt verdient gehabt“

Der spanische Fachmann hob das hohe Tempo und das unermüdliche Pressing der Römer über 90 Minuten hervor und bezeichnete den Gegner als die bisher schwierigste Prüfung in dieser Saison:

„Das Spiel war sehr intensiv. Wir hatten von Beginn an damit gerechnet. Der Gegner konnte diesen Fußball über die gesamten 90 Minuten aufrechterhalten. Sie haben konstant gepresst und hätten sogar mehr als einen Punkt verdient gehabt. Ich bin auch mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Aber ich muss zugeben, dass die Roma der stärkste Gegner war, auf den wir in dieser Saison bisher getroffen sind.“ — sagte Luis Enrique.

Das Spiel und die Situation in der Tabelle

Statistiken Details und Ergebnisse Wettbewerb und Phase UEFA Champions League — Ligaphase, 5. Spieltag Spielergebnis Paris Saint-Germain 2:2 AS Roma Tabellenplatz von PSG 2. Platz (13 Punkte) — nach dem Unentschieden die Tabellenführung verloren Tabellenplatz der Roma 25. Platz (5 Punkte) Fazit des Trainers „Roma“ — der stärkste Gegner, auf den PSG in dieser Saison getroffen ist

Glauben Sie, dass das hohe Lob von PSG-Trainer Luis Enrique für die Roma ein ehrliches Eingeständnis ist oder nur ein diplomatisches Statement nach dem Verlust von 2 Punkten?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Einschätzungen des spanischen Trainers sofort mit anderen Fußballfans!