Hansi Flick bricht Pep Guardiolas Rekord in der Champions League
Der Cheftrainer des FC Barcelona Hansi Flick hat einen absoluten Rekord in der Geschichte der UEFA Champions League aufgestellt. Nachdem der katalanische Verein am 5. Spieltag des Wettbewerbs den aserbaidschanischen Klub Sabah mit 4:1 besiegte, erreichte die Anzahl der Tore, die von den Mannschaften unter der Leitung des deutschen Trainers in der Champions League erzielt wurden, 150 .
Ein Ergebnis, das 16 Spiele schneller als bei Pep Guardiola erreicht wurde
Laut Daten des renommierten Opta Statistikportals hat Hansi Flick diesen Meilenstein schneller erreicht als jeder andere Trainer in der Geschichte der Champions League – dafür benötigte er nur 49 Spiele (durchschnittlich 3,06 Tore pro Spiel).
Zuvor gehörte dieser Rekord dem bekannten spanischen Trainer Pep Guardiola. Die Mannschaften unter Guardiolas Führung benötigten 65 Spiele , um 150 Tore zu erzielen. Damit konnte Flick das Ergebnis des ehemaligen Barcelona-Trainers um ganze 16 Spiele verbessern.
Details zum Rekord und Vergleich der Trainer
Indikatoren
Hansi Flick
Pep Guardiola
Ergebnis
In der UCL 150 Tore
In der UCL 150 Tore
Anzahl der Spiele
49 Spiele (Neuer Rekord)
65 Spiele (Alter Rekord)
Durchschnittliche Effizienz
Pro Spiel 3,06 Tore
Pro Spiel 2,31 Tore
Historische Erfolge
UCL-Sieger mit Bayern München (2020), Trainer des FC Barcelona seit 2024
UCL-Sieger mit dem FC Barcelona (2009, 2011) und Manchester City(2023)
Zur Erinnerung: Hansi Flick wurde im Sommer 2024 zum Cheftrainer des FC Barcelona ernannt. Zuvor leitete der Experte den FC Bayern München und gewann 2020 mit dem Team den Titel in der UEFA Champions League.
Glauben Sie, dass der FC Barcelona unter Hansi Flick mit dieser hohen Offensivkraft und Effizienz in dieser Saison den Champions-League-Titel gewinnen kann?
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