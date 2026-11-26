Der Cheftrainer des FC Barcelona Hansi Flick hat einen absoluten Rekord in der Geschichte der UEFA Champions League aufgestellt. Nachdem der katalanische Verein am 5. Spieltag des Wettbewerbs den aserbaidschanischen Klub Sabah mit 4:1 besiegte, erreichte die Anzahl der Tore, die von den Mannschaften unter der Leitung des deutschen Trainers in der Champions League erzielt wurden, 150 .

Ein Ergebnis, das 16 Spiele schneller als bei Pep Guardiola erreicht wurde

Laut Daten des renommierten Opta Statistikportals hat Hansi Flick diesen Meilenstein schneller erreicht als jeder andere Trainer in der Geschichte der Champions League – dafür benötigte er nur 49 Spiele (durchschnittlich 3,06 Tore pro Spiel).

Zuvor gehörte dieser Rekord dem bekannten spanischen Trainer Pep Guardiola. Die Mannschaften unter Guardiolas Führung benötigten 65 Spiele , um 150 Tore zu erzielen. Damit konnte Flick das Ergebnis des ehemaligen Barcelona-Trainers um ganze 16 Spiele verbessern.