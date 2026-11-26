Anthony Gordon zum Spieler der Woche nach dem 5. Spieltag der Champions League gekürt
Der Spieler der Woche nach Abschluss des 5. Spieltags der UEFA Champions League wurde offiziell bekannt gegeben. Wie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Wettbewerbs mitgeteilt wurde, ging diese individuelle Auszeichnung an Barcelona Flügelspieler Anthony Gordon verliehen.
Doppelpack in Baku und ein deutlicher Sieg
Der Stürmer der englischen Nationalmannschaft zeigte eine herausragende Leistung im Auswärtsspiel der Katalanen gegen den aserbaidschanischen Verein Sabah In der Begegnung traf er zweimal ins gegnerische Tor und Gordon Hansi Flick trug maßgeblich zum souveränen 4:1 Sieg seiner Mannschaft bei.
Die Situation in der Champions-League-Tabelle
Nach dem fünften Spieltag stehen die „Blaugrana“ unter den Top 4:
Statistik
Details
Spieler des 5. Spieltags
Anthony Gordon (Barcelona)
Ergebnis des letzten Spiels
Sabah 1:4 Barcelona (Doppelpack von Gordon)
Platzierung von Barcelona
4. Platz (12 Punkte nach 5 Spielen)
Tabellenführer
Real Madrid (5 Siege in 5 Spielen — 15 Punkte)
Glauben Sie, dass Barcelona unter Hansi Flick und Anthony Gordon in dieser Saison das Finale der Champions League erreichen kann?
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