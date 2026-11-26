Der Spieler der Woche nach Abschluss des 5. Spieltags der UEFA Champions League wurde offiziell bekannt gegeben. Wie auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Wettbewerbs mitgeteilt wurde, ging diese individuelle Auszeichnung an Barcelona Flügelspieler Anthony Gordon verliehen.

Doppelpack in Baku und ein deutlicher Sieg

Der Stürmer der englischen Nationalmannschaft zeigte eine herausragende Leistung im Auswärtsspiel der Katalanen gegen den aserbaidschanischen Verein Sabah In der Begegnung traf er zweimal ins gegnerische Tor und Gordon Hansi Flick trug maßgeblich zum souveränen 4:1 Sieg seiner Mannschaft bei.

Die Situation in der Champions-League-Tabelle

Nach dem fünften Spieltag stehen die „Blaugrana“ unter den Top 4:

Statistik Details Spieler des 5. Spieltags Anthony Gordon (Barcelona) Ergebnis des letzten Spiels Sabah 1:4 Barcelona (Doppelpack von Gordon) Platzierung von Barcelona 4. Platz (12 Punkte nach 5 Spielen) Tabellenführer Real Madrid (5 Siege in 5 Spielen — 15 Punkte)

Glauben Sie, dass Barcelona unter Hansi Flick und Anthony Gordon in dieser Saison das Finale der Champions League erreichen kann?

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