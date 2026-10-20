Startaufstellungen für PSG – Barcelona und weitere Topspiele bekannt gegeben

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Startaufstellungen für PSG – Barcelona und weitere Topspiele bekannt gegeben

Im Rahmen des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League stehen die Spitzenspiele zwischen den besten Klubs des Kontinents kurz bevor. In Kürze werden die Fans Zeugen einer Reihe kompromissloser und intensiver Duelle.

Vor dem Anpfiff haben die Cheftrainer der Mannschaften offiziell die Startaufstellungen bekannt gegeben. Alle Begegnungen beginnen nach mitteleuropäischer Zeit um 21:00 Uhr.

PSG – Barcelona: Das Topspiel in Paris

Im mit Spannung erwarteten Super-Duell des Abends treffen die Schützlinge von Luis Enrique und Hansi Flick aufeinander.

  • PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Kvaratskhelia, Ruiz, Dembélé, Doué, Vitinha, Hernández, Pacho, Neves;

  • Barcelona: García, Cancelo, Cubarsí, Pedri, Yamal, Raphinha, Espart, Gordon, Martín, Olmo, Bernal.

Liverpool – Villarreal: Der Test an der Anfield Road

Die Merseysider empfangen den gefährlichen spanischen Vertreter, das „Gelbe U-Boot“, in ihrem Stadion.

  • Liverpool: Alisson, Araújo, Jota, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Ngumoa, Koumas;

  • Villarreal: Gulácsi, Mourinho, Navarro, Veiga, Cardona, Comesaña, Gueye, Saliba, Buchanan, Moleiro, Mikautadze.

Stuttgart – Atlético Madrid: Kampf in Deutschland

Die Madrilenen unter der Leitung von Diego Simeone treten auswärts gegen den Bundesligisten an.

  • Stuttgart: Seimen, Hendriks, Vagnoman, Stiller, Mittelstädt, Führich, El Khannouss, Leweling, Prömel, Chabot, Undav;

  • Atlético: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hjulmand, David, Álvarez.

Alle Spiele beginnen parallel um 21:00 Uhr und dürften die Situation in der Gesamttabelle maßgeblich verändern.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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