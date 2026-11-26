Der Madrider Real Club hat die alleinige Tabellenführung in der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 übernommen. José Mourinho Die „Königlichen“ unter der Leitung von haben alle bisherigen 5 Spiele gewonnen und sind das einzige Team ohne Punktverlust.

Punktverlust von PSG bringt Madrid an die Spitze

Im Rahmen des 5. Spieltags spielte der Pariser PSG zu Hause gegen den italienischen Verein AS Rom 2:2 unentschieden. Nach diesem Ergebnis rutschte die Mannschaft von Luis Enrique mit 13 Punkten auf den 2. Platz ab. Real, das die maximale Ausbeute von 15 Punkten erreicht hat, steht nun ganz oben in der Tabelle.

Stand der Spitzenreiter und die Top-Spiele des 6. Spieltags

Team Trainer Tabellenplatz Punkte Gegner am 6. Spieltag (9. Dezember) Real Madrid José Mourinho 1. Platz (alleiniger Spitzenreiter) 15 Punkte (5 Siege) Arsenal (auswärts) PSG Luis Enrique 2. Platz 13 Punkte (4 Siege, 1 Unentschieden) Aston Villa (auswärts)

Die nächsten Spiele des 6. Spieltags finden am 9. Dezember statt. Real gastiert in London bei Arsenal, während PSG in Birmingham gegen Aston Villa antritt. Sollten die Madrilenen Punkte liegen lassen und die Pariser gewinnen, könnte das Team von Luis Enrique wieder die Tabellenführung übernehmen.

Glauben Sie, dass Real unter José Mourinho am 9. Dezember auch Arsenal in London schlagen und die perfekte Serie fortsetzen kann?

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