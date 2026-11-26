Der 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League verläuft weiterhin intensiv und mit überraschenden Ergebnissen. In den Topspielen des Spieltags traf PSG zu Hause auf die Roma, Manchester Unitedspielte in Lissabon gegen Sporting ebenfalls ein 2:2 Unentschieden. Während Liverpool auswärts einen Kantersieg gegen Brügge feierte, musste sich Bayern in Frankreich gegen Lille geschlagen geben.

Die wichtigsten Ergebnisse des Spieltags und die Tabellensituation

Begegnung Ergebnis Torschützen Tabellenplatzierung PSG – Roma 2:2 Zabarnyi (31.), Dembélé (62., Elfmeter) – Hermoso (5.), Malen (78., Elfmeter) PSG – 2. Platz (13 Punkte) Roma – 25. Platz (5 Punkte) Sporting – ManUtd 2:2 Luis Suárez (33., Elfmeter, 80.) – Fernandes (48., Elfmeter, 50.) Sporting – 9. Platz (10 Punkte) ManUtd – 19. Platz (7 Punkte) Lille – Bayern 2:1 Ueda (62.), Pavlovic (65., Eigentor) – Upamecano (15.) Bayern – 15. Platz (8 Punkte) Brügge – Liverpool 0:3 Isak (12., 82.), Wirtz (79.) Liverpool – 5. Platz (12 Punkte) Inter – Stuttgart 2:0 Sucic (57., Elfmeter), Lautaro Martínez (74.) Inter – 12. Platz (9 Punkte) Stuttgart – 17. Platz (7 Punkte) Atlético – Viking 2:0 Sørloth (19.), Álvarez (24.) –

Details zu den Topspielen und Mannschaftsaufstellungen

PSG – Roma (2:2): In Paris brachte Hermoso die Römer bereits in der 5. Minute in Führung. Zabarnyi (31.) und Dembélé per Elfmeter (62.) drehten das Spiel für die Gastgeber, doch Malen rettete der Roma in der 78. Minute mit einem Strafstoß noch einen Punkt. PSG: Safonov, Zabarnyi, Ruiz, Akliouche, Mayulu (Godts, 67.), Nuno Mendes (Zaïre-Emery, 59.), Pacho, Vitinha, Neves (Hernández, 79.), Ferran Torres (Dembélé, 59.). Roma: Svilar, Ndicka, Castro (Dybala, 63.), De Roon, Mancini (Gilardi, 67.), Hermoso, Molina (Malen, 67.), Koné (Cristante, 62.), França, Pisilli, Soulé (Lulli, 83.). Gelbe Karten: Mancini (41.), França (60.).

Sporting – ManUtd (2:2): In Lissabon erzielte Luis Suárez einen Doppelpack (33., 80.). Für die Mancunians traf Bruno Fernandes innerhalb von zwei Minuten doppelt (48., 50.). Kurz vor Schluss (90.+3) sah Tielemans die Gelb-Rote Karte. Sporting: Silva, Fresneda, Quaresma (Ba, 76.), Inácio, Araújo, Altimira, Andersen, Doumbia (Irankunda, 76.), Catamo (Salazar, 68.), Guilherme, Luis Suárez (Ioannidis, 86.). ManUtd: Lammens, Yoro, Maguire, Martínez, Mazraoui (Dalot, 64.), Mainoo, Amad Diallo (Lacy, 77.), Fernandes (Mount, 90.+2), Mbeumo (Andrey Santos, 90.+2), Zirkzee (Dorgu, 64.). Gelbe Karten: Quaresma (53.), Irankunda (87.) – Lammens (32.), Tielemans (40.).

Lille – Bayern (2:1): Die Münchner gingen durch Upamecano (15.) in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit sorgten Ueda (62.) und ein Eigentor von Pavlovic (65.) für den Sieg der Franzosen. Lille: Ozer, Guffey, Alexsandro, Verdonk (Perraud, 90.+2), André, Bentaleb, Mukau, Haraldsson (Giroud, 87.), Mbappé, Ueda (Onal, 77.). Bayern: Urbig, Min-jae (Tah, 90.+2), Upamecano, Brown, Ito (Binder, 76.), Kimmich, Carl, Stanisic (Luis Díaz, 76.), Laimer, Bischof (Musiala, 76.), Pavlovic. Gelbe Karten: Ancelotti (59.) – Laimer (53.).

Brügge – Liverpool (0:3): Die Merseysider ließen in Belgien nichts anbrennen. Alexander Isak traf doppelt (12., 82.), Florian Wirtz steuerte in der 79. Minute ebenfalls einen Treffer bei. Brügge: Sommer, Sabbe, Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89.), Potts, Fobres, Vetlesen (Vermant, 75.), Vanaken, Lemareshal (Diakhon, 75.), Tresoldi. Liverpool: Alisson, Araújo, Jaké, Kerkez, Frimpong, Wirtz, Nyoni (Mac Allister, 73.), Muñoz (Ngumoha, 42.), Szoboszlai, Isak (Chambers, 86.), Barcola (Koumas, 86.). Gelbe Karte: Iraola (63.).

Inter – Stuttgart (2:0) und Atlético – Viking (2:0): In Mailand sicherten Sucic per Elfmeter (57.) und Lautaro Martínez (74.) Inter die drei Punkte. In Madrid besiegelten Sørloth (19.) und Álvarez (24.) den Sieg für Atlético. Inter: Josep Martínez, Bisseck, Bastoni (Dimarco, 41.), Akanji, Sucic, Barella, Mkhitaryan (Jones, 69.), Spence, Carlos Augusto, Esposito, Thuram (Lautaro Martínez, 69.). Atlético: Oblak, Llorente, Hancko, Grimaldo, Le Normand, Pubill, Koke (Hjulmand, 68.), Kang-in (David, 57.), Baena (Barrios, 46.), Sørloth (Mendoza, 71.), Álvarez (Simeone, 57.).



Was war für Sie die größte Sensation des 5. Spieltags: Die Niederlage von Bayern gegen Lille oder dass Manchester United den Sieg in Lissabon noch aus der Hand gab?

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