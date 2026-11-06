Real und City nicht in den Top 3: Wer sind die Favoriten auf den Champions-League-Sieg?

Nach Abschluss des 4. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League hat sich die Liste der Top-Favoriten auf den Gewinn des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs deutlich verändert. Das renommierte Sportportal Goal hat basierend auf der aktuellen Form und den Ergebnissen der Teams ein aktualisiertes Ranking der Vereine mit den besten Chancen auf den Titel veröffentlicht.

Analysten zufolge festigt der amtierende Champions-League-Sieger PSG seine Position und gilt weiterhin als der absolute Top-Favorit auf die Trophäe.

Die Top-15-Liste: Spitzenreiter und überraschende Veränderungen

Die von den Goal-Analysten erstellten Top 15 sehen wie folgt aus:

PSG (Frankreich) — absoluter Top-Favorit; Barcelona (Spanien); Arsenal (England); Bayern München (Deutschland); Real Madrid (Spanien); Manchester City (England); Liverpool (England); Borussia Dortmund (Deutschland); Atlético Madrid (Spanien); Como (Italien); Inter (Italien); Aston Villa (England); Manchester United (England); Sporting (Portugal); Club Brügge (Belgien).

Sensationen im Ranking und der Status der Giganten

In der aktualisierten Liste gibt es einige wichtige Faktoren, die die Aufmerksamkeit von Fans und Experten auf sich ziehen: