Großer Skandal: Premier-League-Giganten fordern Untersuchung des Triples von Manchester City

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Großer Skandal: Premier-League-Giganten fordern Untersuchung des Triples von Manchester City

Der erfolgreichste Verein des englischen Fußballs im letzten Jahrzehnt, «Manchester City» sieht sich einer neuen und gefährlicheren Welle finanzieller Vorwürfe gegenüber.

Zuvor hatte eine unabhängige Kommission der Premier League die «Citizens» für schuldig befunden, im Zeitraum von 2009 bis 2018 insgesamt 114 Verstöße gegen Finanzregeln begangen zu haben. Während sich die Verantwortlichen aus Manchester derzeit auf das offizielle Berufungsverfahren vorbereiten, fordern andere Vereine der Premier League nun die Einleitung neuer Untersuchungen gegen den Klub.

Warum hegen die Vereine Zweifel am Zeitraum nach 2018?

Laut Informationen der renommierten britischen Zeitung The Independent glauben die Teilnehmer der englischen Meisterschaft keineswegs daran, dass die Finanzpolitik von «City» plötzlich gestoppt wurde:

  • «Kann nicht von heute auf morgen aufhören»: Die Konkurrenten in der Premier League bezweifeln ernsthaft, dass diese Praktiken nach Beginn der offiziellen Ermittlungen im Jahr 2018 sofort aufgehört haben, wenn man bedenkt, dass «Manchester City» über fast ein Jahrzehnt hinweg systematisch und vorsätzlich gegen Finanzregeln verstoßen hat.

  • Forderung nach einer umfassenden Prüfung: Immer mehr Vereine der Liga fordern die Ligaführung auf, den Untersuchungsrahmen zu erweitern und auch die Berichte sowie Transfergeschäfte von «City» für den Zeitraum von 2018 bis heute einer unabhängigen Prüfung zu unterziehen.

Zahlen und Erfolge: Gerade die Ära der größten Siege

Der in Frage gestellte Zeitraum nach 2018 fällt genau in die Jahre, in denen der Verein unter Pep Guardiola eine absolute Dominanz im englischen und europäischen Fußball etabliert hat:

Saison / Zeitraum

Erfolge

Historische Bedeutung

2017/18 — 2023/24

6 Premier-League-Titel in 7 Spielzeiten

Beispiellose Dominanz und Rekorde in der englischen Geschichte

Saison 2022/2023

Champions-League-Sieg und historisches Triple

Erster Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte, Premier League und FA Cup

Aktueller Status

Vor der Berufung gegen 114 Anklagepunkte

Möglichkeit neuer zusätzlicher Anklagen entstanden

Welche Konsequenzen könnten «City» drohen?

Sollten unter dem Druck der Premier-League-Klubs neue Anklagen für den Zeitraum nach 2018 erhoben werden, könnte dies zum größten Gerichtsverfahren in der Geschichte des Weltsports werden.

Nach dem aktuellen Urteil der unabhängigen Kommission drohen dem Verein beispiellose Strafen, die von hohen Geldstrafen über Punktabzüge bis hin zum Ausschluss aus der Premier League reichen können. Eine neue Untersuchungsrunde würde zweifellos große Debatten über die Legitimität der zahlreichen Titel auslösen, die der Verein in der Ära Guardiola gewonnen hat.

Manchester CityPremier LeaguePep GuardiolaFinanzielle FairnessFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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