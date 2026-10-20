Kader von Barcelona gegen PSG bekannt gegeben – Ausfälle und Überraschungen

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Kader von Barcelona gegen PSG bekannt gegeben – Ausfälle und Überraschungen

Vor dem zentralen Duell des 3. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League hat der katalanische FC Barcelona Cheftrainer Hansi Flick den offiziellen Kader für die Reise in die französische Hauptstadt bekannt gegeben.

Das kompromisslose Aufeinandertreffen findet am 20. Oktober im berühmten Pariser Parc des Princes statt. Die Partie beginnt in der Nacht zum 21. Oktober um 00:00 Uhr. Anpfiff.

Der offizielle Kader des FC Barcelona

Das Trainerteam hat für das bevorstehende wichtige Spiel folgende Spieler nominiert:

  • Torhüter: Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković;

  • Abwehr: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Álex Campos;

  • Mittelfeld: Pedri, Gavi, Fermín López, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Bryan Fariñas, Rodri;

  • Angriff: Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Hamza Abdelkarim.

Schwere Ausfälle in der Defensive: Wer fehlt im Kader?

Im Lager der Katalanen werden einige Leistungsträger das Auswärtsspiel aus verschiedenen Gründen verpassen:

  • Lücke in der Abwehr: Die Stammverteidiger der Mannschaft, Eric García, Jules Koundé sowie Andreas Christensen wurden nicht in den Kader berufen;

  • Änderungen im Angriff: Das talentierte Flügelstürmer-Talent Roony Bardghji wird ebenfalls nicht an diesem Spiel teilnehmen;

  • Jugend und neue Kräfte: Aufgrund der Ausfälle im Abwehrzentrum haben sich die Trainer entschieden, jungen Spielern wie Xavi Espart und Álex Campos zu vertrauen.

Da beide Teams in den ersten Runden die maximale Punktzahl erreicht haben und in der Spitzengruppe liegen, wird das Duell in Paris als das spannendste Spiel der Champions-League-Woche erwartet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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