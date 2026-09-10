Hansi Flick hält Lamine Yamal für würdig für den Ballon d'Or

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Hansi Flick hält Lamine Yamal für würdig für den Ballon d'Or

Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick hat betont, dass das junge Talent Lamine Yamal nach seiner glänzenden Leistung in der neuen Champions-League-Saison den prestigeträchtigen Ballon d'Or verdient. Der katalanische Klub startete mit einem spektakulären 5:1-Heimsieg gegen den niederländischen Verein Feyenoord in die europäische Saison, wobei der junge Star zum Hauptdarsteller der Partie wurde. Dies berichtet Goal.com .

In der regnerischen Begegnung erzielte Barcelona-Stürmer Raphinha einen Doppelpack und trug maßgeblich zum Sieg seines Teams bei. Zudem trafen auch die Sommerneuzugänge Gabriel Jesus und Karim Adeyemi. Für Feyenoord gelang Sem Steyn in den Schlussminuten noch der Ehrentreffer zur Ergebniskorrektur.

Lamine Yamals historischer Rekord

Das bedeutendste Ereignis des Spiels war jedoch mit Lamine Yamal verbunden. Der 19-Jährige lieferte zwei Vorlagen und erzielte in der 77. Minute ein traumhaftes Freistoßtor, womit er seine Bilanz an Torbeteiligungen in der Champions League auf 21 (11 Tore und 10 Vorlagen) erhöhte. goal.com berichtet, dass er damit den Rekord von Kylian Mbappé mit 20 Torbeteiligungen übertroffen hat und zum absoluten Rekordhalter unter den Teenagern in der Geschichte des Turniers wurde.

Darüber hinaus wurde der 19 Jahre und 58 Tage alte spanische Nationalspieler zum jüngsten Spieler eines La-Liga-Klubs, der in der Champions League ein Freistoßtor erzielte. Er übertraf damit die Rekorde, die zuvor von Arda Güler und Sergio Agüero gehalten wurden. Aufgrund der jüngsten Qualifikationsergebnisse wurde Yamal in die 30-köpfige Shortlist für den Ballon d'Or aufgenommen.

Anerkennung durch Trainer und Teamkollegen

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärte Hansi Flick nachdrücklich, dass sein junger Schützling die Auszeichnung als bester Spieler der Welt, die nächsten Monat in London verliehen wird, voll und ganz verdient habe. Laut dem Trainer sticht der junge Mann in jedem Spiel durch seine Einzigartigkeit und sein seltenes Talent hervor.

Raphinha, der die Mannschaft als Kapitän anführte, erwähnte ebenfalls, dass er Lamine während des Spiels unterstützte und von dessen Torgefahr überzeugt war. Der Brasilianer glaubt, dass es wichtig war, den jungen Star zu ermutigen, da er bemerkte, dass er während des Spiels manchmal die Konzentration verlor.

Barcelona hat unter der Leitung von Hansi Flick in den ersten fünf Spielen der laufenden Saison insgesamt 22 Tore erzielt. Dieses Ergebnis weckt bei den katalanischen Fans die Hoffnung auf einen ernsthaften Angriff auf den Champions-League-Pokal, den der Verein seit 2015 nicht mehr gewonnen hat.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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