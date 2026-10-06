Hansi Flick besorgt über die Belastung der von Länderspielen zurückkehrenden Spieler

Während sich die lange Länderspielpause dem Ende zuneigt, steht Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick vor einer ernsten Herausforderung: dem Ausgleich der körperlichen Verfassung seiner Spieler. Laut Mundo Deportivo sorgt die hohe Minutenbelastung der katalanischen Spieler, die bei ihren Nationalmannschaften glänzten, für große Sorgen im Trainerstab. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit müssen zehn Spieler ihre letzten Partien für ihre Nationalteams absolvieren, bevor sie zum Verein zurückkehren. Angesichts der entscheidenden Saisonphase wird diese enorme Belastung für Hansi Flick zu einem echten Kopfzerbrechen. Die feine Balance zwischen Erfolg bei der Nationalmannschaft und der körperlichen Regeneration im Verein darf die kommenden Spiele des Teams nicht beeinträchtigen.

Die Produktivität von Lamine Yamal und anderen Leistungsträgern

Während dieser Pause zogen das junge Talent Lamine Yamal und andere Flügelspieler mit ihren Leistungen alle Blicke auf sich. Insbesondere Lamine Yamal stand in den ersten drei Spielen der spanischen Nationalmannschaft in der Startelf und absolvierte insgesamt 203 Minuten. Der Teenager in außergewöhnlicher Form konnte vier Tore und eine Vorlage verbuchen.

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente versuchte, die Belastung des jungen Spielers sorgfältig zu steuern, und betonte, dass kein Spieler in vier Partien mehr als 207 Minuten spielen würde. Der Trainer bezeichnete seinen Hunger auf Fußball als „Sorge eines Genies“ und lobte seinen ständigen Drang, sich zu messen und der Beste zu sein.

Joao Cancelo und die Belastung in der Defensive

Auf der anderen Seite ist Joao Cancelo der Spieler, der mit der höchsten Belastung nach Barcelona zurückkehrt. Der portugiesische Verteidiger kam in vier Spielen zum Einsatz, absolvierte insgesamt 305 Minuten und erzielte sogar Tore gegen Dänemark und Norwegen. Dies erfordert besondere Aufmerksamkeit während seines Regenerationsprozesses.

Gleichzeitig wurden die Einsatzzeiten anderer Spieler sparsamer verwaltet. Pedri spielte 120 Minuten, Fermín López 80 Minuten und Dani Olmo 149 Minuten. In der Defensive absolvierte Pau Cubarsí zwei volle Spiele, während Jules Koundé für die französische Nationalmannschaft nur 90 Minuten auf dem Platz stand.