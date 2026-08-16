Anthony Gordon feiert sein Debüt für Barcelona

Während Barcelona vor dem Ende des Transferfensters nach einer vorübergehenden Lösung für seine Probleme in der Offensive sucht, richtet sich die Aufmerksamkeit auf Anthony Gordon. Wie Goal.com berichtet, soll der Engländer am Sonntag im Testspiel gegen Basel seine ersten Minuten für den katalanischen Klub absolvieren. Das Fehlen eines klassischen Mittelstürmers in Hansi Flicks Mannschaft hat diesen Transfer zu einer wichtigen Übergangslösung gemacht. Goal.com berichtet darüber.

Die Verantwortlichen Barcelonas hatten sich bereits Ende Mai mit Newcastle auf Gordons Transfer geeinigt, noch bevor das Transferfenster offiziell geöffnet wurde. Das Gesamtvolumen des Deals beträgt 70 Millionen Euro an garantierten Zahlungen zuzüglich 10 Millionen Euro an Boni. Der Spieler soll im Duell gegen Basel im Schweizer Stadion St. Jakob-Park zum Einsatz kommen.

Champions-League-Spiele, die zum Transfer führten

Die Qualität des Engländers hinterließ beim Trainerstab und der Vereinsführung Barcelonas gleichermaßen einen positiven Eindruck. Drei Begegnungen zwischen Newcastle und Barcelona in der vergangenen Champions-League-Saison überzeugten Cheftrainer Hansi Flick und den Sportdirektor von der Notwendigkeit dieses Transfers. Besonders im Schlussteil des Hinspiels agierte Gordon als klassischer Mittelstürmer, erzielte das einzige Tor seiner Mannschaft und war an einer Partie beteiligt, die mit einem 2:1-Sieg der Katalanen endete.

Anschließend fehlte Anthony im Hinspiel des Achtelfinals im St. James' Park wegen Beschwerden, die ihn geplagt hatten, in der Startelf. In der 66. Minute wurde er jedoch eingewechselt. Im Rückspiel im Spotify Camp Nou agierte er erneut als Mittelstürmer und erlebte die Offensivkraft Barcelonas. Die Katalanen erzielten sieben unbeantwortete Tore, machten damit den Einzug in die nächste Runde perfekt, und Gordon wurde in der 81. Minute ausgewechselt.

Hansi Flicks Pläne und eine neue Herausforderung

Der aktuelle Mangel auf der Mittelstürmerposition zwingt Hansi Flick zu schnellen Entscheidungen. Gordons Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Situationen zu behaupten und an den Spielstil der Mannschaft anzupassen, dürfte dem Trainerstab zugutekommen. Die Partie gegen Basel wird für den Spieler der erste offizielle Test bei seinem neuen Team sein.

Fans und Experten verfolgen die ersten Schritte des Neuzugangs im Spielbetrieb aufmerksam. Sollte Gordon das Vertrauen des Trainerstabs rechtfertigen, wird dieser Transfer zweifellos eine gute, wenn auch vorübergehende Lösung für Barcelonas Probleme in der Offensive darstellen.