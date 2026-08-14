Hansi Flick will Barcelonas Führungsproblem lösen

Laut Informationen eines Sportmediums besteht Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick darauf, erfahrene Spieler in den Kader zu holen. In den vergangenen Jahren wurde der Kader des katalanischen Klubs durch junge Spieler deutlich verjüngt. Doch die Abgänge von Ronald Araujo und Robert Lewandowski im Sommer haben in der Kabine zu einem Mangel an erfahrenen Führungsspielern geführt. Goal.com berichtet .

Im Team gibt es inzwischen weniger Führungspersönlichkeiten, die in schwierigen Momenten Verantwortung übernehmen, anderen als Vorbild dienen und sich den Respekt der jungen Spieler verdienen können. Genau das bereitet Hansi Flick große Sorgen, weshalb der deutsche Trainer der Vereinsführung konkrete Vorgaben gemacht hat, um diese Lücke zu schließen.

Erfahrung und Führung

Flick ist der Ansicht, dass eine von jungen Spielern geprägte Mannschaft dringend einen Fußballer braucht, der in den wichtigsten und entscheidenden Momenten, darunter auch in Champions-League-Spielen, Ergebnisse liefern kann. Der Trainer legt dabei nicht nur Wert auf die Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch auf Charakter und internationale Erfahrung.

Laut der Quelle hat Flick diese Idee gerade wegen dieser Anforderungen und Qualitäten voll unterstützt: Der Klub soll einen erfahrenen Spieler von höchstem Niveau verpflichten. Der Trainer ist überzeugt, dass ein solcher Fußballer den jüngeren Spielern auf und neben dem Platz die richtige Richtung weisen würde.

Der Unterschied in großen Spielen

Barcelona leidet in den entscheidenden Phasen der Saison häufig unter mangelnder Erfahrung. Das Fehlen eines Führungsspielers, der in den K.-o.-Runden der Champions League und in den schwierigsten Ligaspielen dem Druck standhalten kann, könnte sich negativ auf die Leistung der Mannschaft auswirken.

Nach Hansi Flicks Plan würde die Verpflichtung eines Spielers dieser Klasse nicht nur das Gleichgewicht auf dem Platz wiederherstellen, sondern auch das Selbstvertrauen der gesamten Mannschaft stärken. Der Trainer glaubt an eine glänzende Zukunft des Teams, doch derzeit ist deutlich zu erkennen, dass es vor allem an Erfahrung mangelt.