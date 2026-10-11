Barcelona demütigt Getafe mit einem Kantersieg und behält die perfekte Bilanz

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Barcelona demütigt Getafe mit einem Kantersieg und behält die perfekte Bilanz

Am 8. Spieltag der spanischen La Liga empfing der FC Barcelona im heimischen Stadion den FC Getafe und gewann souverän mit 3:0. Die Schützlinge von Hansi Flick übernahmen von der ersten Minute an die volle Kontrolle und ließen dem Gegner keine Chance.

Mit diesem Erfolg bauten die „Blaugrana“ ihre Siegesserie im Wettbewerb auf 8 Spiele aus und festigten ihre Tabellenführung weiter.

Spielverlauf: Blitzstart und entscheidende Treffer

Die Katalanen entschieden das Spiel durch aktive Aktionen in beiden Halbzeiten für sich:

  • Blitzstart in der 2. Minute: Gleich zu Beginn der Partie zeigte Anthony Gordon seine Schnelligkeit, erzielte den Führungstreffer und brachte die Gastgeber früh in Front.

  • Zweites Tor durch Jesus (30. Minute): Barcelona erhöhte den Druck und traf nach einer halben Stunde erneut – Stürmer Gabriel Jesus traf präzise ins gegnerische Tor und baute die Führung aus.

  • Der Schlusspunkt durch Koundé (73. Minute): Der französische Verteidiger Jules Koundé, der in der zweiten Halbzeit sehr aktiv war, erzielte in der 73. Minute das dritte Tor und setzte den Schlusspunkt unter die Partie.

Tabelle: Barcelona thront mit maximalen 24 Punkten an der Spitze

Dieser Sieg hat die Situation in der La Liga-Tabelle weiter verdeutlicht:

  • Absoluter Spitzenreiter: Das Team unter der Leitung von Hansi Flick führt die Tabelle nach 8 Spieltagen mit der maximalen Ausbeute von 24 Punkten allein an der Spitze an.

  • Getafe im unteren Tabellendrittel: Das Team aus der Region Madrid bleibt mit 8 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

  • La Liga. 8. Spieltag

    Barcelona — Getafe 3:0

    Tore: Gordon (2.), Jesus (30.), Koundé (73.).

  • Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Gavi (Fermín López, 61.), Olmo (Pedri, 61.), Rodri (Bernal, 71.), Gordon (Adeyemi, 71.), Gabriel Jesus (Abdelkarim, 82.), Yamal.

  • Getafe: Soria, Mojica (Davinchi, 65.), Romero, Djené, Kiko (Sazonov, 85.), Francho, Mario Martín, Terrats, A. García (Boselli, 65.), Iván.

Barcelona zeigt ein rundum brillantes Spiel und setzt das hohe Tempo sowie die makellose Statistik zu Saisonbeginn fort.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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